Wagner Rusya'da ayaklandı! Devlet Başkanı Putin, 'Hesap verecekler!'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında kilit rol oynayan ve son dönemde Kremlin'le sık sık çatışan Wagner, Moskova'ya isyan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önceden şefi olarak görev yapan Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin, yağtığı bir açıklamada Rus ordusunun Wagner'in kampına füze saldırısında bulunduğunu ve çok sayıda askeri öldürdüğünü iddia etti.

Wagner'in lideri Prigojin, Telegram'da Rus ordusuna isyan ettiğini açıkça belirten bir video yayınladı. Prigojin, diğer taraftan da Ruslara karşı harekete geçeceğini duyurdu ve hedefe iki adam gönderdi. Videosunda isyanı hakkında açıklama yapan Prigojin, Rusya Savunma Bakanı olarak görevde olan Sergey Şoygu ile birlikte Rusya'nın Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan alery Gerasimov'u suçladı ve Kızıl Meydan'da asma çağrısı yaptı.

RUS LİDER PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA





Rusya lideri Vladimir Putin, dün gece meydana geldiği iddia edilen darbe planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Halka seslenişe hitaben yaptığı konuşmada Putin şunları söyledi:

"Ülkemizi savunmaya devam edeceğiz, bizlerin birlik olma zamanı. Ordumuz güvenliği temsil ediyor. Askerlerimiz milletimizin bağımsızlığını, bizi ve halkımızın güvenliğini savunmak için ön saflarda. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen savaş suçları bölünmüş bölgeler yarattı.

"BU BİR HAİNLİKTİR"

“Ruslar ve kardeşleri çatışıyordu. Bugün bizi bölmeye çalışıyorlar, bugün hainler ile karşı karşıyayız. Vatanımızı korumak için canımız pahasına savaşıyoruz. İsyan ve kaos yaratmaya çalışanlar başarısız olacaklar. Herhangi bir isyan ülkemiz için iyi olmayacaktır. Hainler mutlaka en ağır şekilde cezalandırılacaktır."