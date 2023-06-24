Wagner Rusya'ya baş kaldırdı! Zırhlı araçlar Moskova'da sokaklara indi..

Rusya'da isyana neden olan ülkenin paralı askerleri olarak bilinen Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin, yeni bir mesaj yayınladı. "Şimdi Rostov'u işgal ediyoruz. Askerler geri çekildi" dedi. Wagner'in lideri Prigojin'in ayaklanma çağrısı yapması üzerine Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesinde Wagner savaşçıları görüldü. Prigozhin, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Rostov bölgesine girdiklerini söyledi. Prigoyne, Rus askerlerinin ve aynı zamanda istihbarat ajanlarının kendisine zorluk çıkarmadığını vurgulayarak, yürüyüşe Rostov'dan Moskova'ya devam edeceğini duyurdu.

Prigojin'ye açıklamalarının hemen sonrasıunda tüm dikkatler Rostov'a çevrilirken Wagner'in ayaklanmasının ardından Rostov-on-Don ile Moskova arasındaki bağlantı yolu olan M4 otoyolunda trafik kısıtlamaları getirildi. M4 otoyolunda yalnızca kayıtlı araçlara izin verilmeye başlanırken Rostov ayrıca bir dizi kısıtlama duyurdu.





Rostov Bölge Valisi olarak görev yapan Vasily Golubev, kentteki tüm etkinliklerde iptal etmek kararı alşındığını toplu ulaşımın kısıtlandığını ve hareket halindeki tüm araçların güvenlik altına alındığını söyleyerek alınan önlemleri kamuoyuna duyurdu. Golubev ayrıca Rostov sakinlerini sokaklardan uzak durmaya çağırdı, ancak Rostov'daki güvenlik güçlerinin önlemleri artırdığını söyledi. Bu arada sadece Moskova'da değil, Voronezh, Lipetsk, Krasnodar ve Kırım'daki yetkililerden yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde güvenlik önlemlerinin güçlendirildiği duyuruldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi: "Prigoyne'nin sözleri ve eylemleri, Rus topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısı yapıyor."

Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in, Rus askeri yönetimine karşı başlattığı ayaklanmanın ardından Rus kamu yetkilileri tarafından bir dizi açıklama yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigoyne'nin sözlerini "provokasyon" olarak yorumladı, ancak Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigoyne'ye karşı harekete geçme emri verildiğini söyledi. Bir FSB yetkilisi tarafından yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde “Prigojin'in sözleri ve eylemleri, Rusya anakarasında bir iç savaş başlatma çağrısı ve faşizmi destekleyen Ukrayna güçleriyle savaşan Rus askerlerine bir saldırı teşkil ediyor" denildi. Rusya Federasyonu'nda tırmanan çatışma tehdidinin ardından FSB, Prigoyne'ye silahlı ayaklanma nedeniyle suç duyurusunda bulundu. "Wagner aşırılık yanlılarını onarılamaz hatalar yapmamaya, Rus halkına yönelik tüm şiddet eylemlerini durdurmaya ve Prigojin'yi cezai ve haince emirlere itaatsizlik nedeniyle tutuklamak için önlemler almaya çağırıyoruz." dedi.





"Gerekli tedbirleri alacağız"

Bu arada Prigoyne'nin sözlerinin ardından ilk tepkiyi Kremlin Sarayı verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulundu ve "Başkan (Vladimir) Putin, Prigoin'deki tüm olaylardan haberdar edildi. Gerekli tedbirleri alacağız." diye konuştu.

Gece Rusya Savunma Bakanlığı ayrı bir bildiri yayınlayarak, Ukrayna kuvvetlerinin Bahmut yönünde Rus mevzilerine saldırı düzenleyerek iç karışıklıktan yararlanmak için adımlar attığını kaydetti.

"Başsavcı Putin'e bildirdi"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Wagner lideri Prigojin'in ayaklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, Kremlin'in olayı yakından izlediğini ve akşam Rusya Başsavcısı İgor Krasnov ile Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşmenin planlandığını kaydetti. Rusya Federasyonu'nun Başsavcısı İgor Krasnov ise isyanın başlangıcı gerekçesiyle ceza davasının başlatılmasına ilişkin Putin'e bilgi verdi.

Peskov, Putin'in diğer güvenlik ile birlikte istihbarat güçleri tarafından sürekli olarak bilgilendirildiğini açıklayarak, "Savunma Bakanlığı, ile beraber FSB, İçişleri Bakanlığı isyan girişimi hakkında her saat başı Başkan Vladimir Putin'e rapor veriyor." ifadelerini kullandı.

"Moskova'da zırhlı araçlar sokağa çıktı"





Wagner'in kurucuzsu Evgeny Prigojin'in açıklamalarının ardından akşam saatlerinden itibaren Rusya'da çalkantılı bir dönem yaşanıyor. Hareket, Rus askeri liderliği ve Kremlin aleyhine açıklamalarda bulunan Prigojin'in hamlesinin "başarısız bir darbe" olarak yorumlandı, ancak başta Moskova olmak üzere büyük Rus şehirlerinin sokaklarında zırhlı araçlar görüldü. Moskova sokaklarında görülen hızla ilerleyen zırhlı araçlar, savaştan zarar görmüş Ukrayna sınırındaki Rus şehirlerinde benzer aktivite gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında aktif rol oynayan Rus paralı grubu Wagner'in lideri Savunma Bakanı Şoygu ile Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un hedef alındığı değerlendirildi. Rus güçlerinin Wagner savaşçılarına roketli saldırılar düzenlediğini iddia eden Prigojin, hem savaşçılarına hem de Rus halkına seslenerek hepsini sokağa davet etti.

"Kremlin'den ilk açıklama"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan ilk açıklamada Vladimir Putin'in yakında televizyonda konuşacağı duyuruldu.

"Moskova'da teröre karşı önlemler alındı"

Prigojin'in Rostov'un üzerinden başkent Moskova'ya gireceğini açıklamasının ardından Moskova'da güvenlik önlemlerinimn artırıldığı bildirildi. Başkentin belediye başkanı Sergey Sobya'nın açıklamasında "Alınan bilgiler doğrultusunda Moskova'da güvenlik ve ayrıca terörle mücadele tedbirleri alınıyor." ifadeleri kullanıldı. Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov da, özellikle Moskova'nın güney bölgesinde önlemlerin artırıldığını belirterek, "Moskova'nın güvenlik önlemleri Rus istihbarat servisinin kontrolündedir. Ayrıca Güney bölgesindeki yollara ek kısıtlamalar getirilecek” dedi.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner'in kampının saldırıya uğradığını reddederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Wagner'in liderleri hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.