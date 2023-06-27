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Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!

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Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Rusya'daki başarısız darbe girişiminin lideri Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin’in yerinin neresi tartışılırken dikkat çeken açıklama ortaya çıktı. Adaletin kaybolmaması için yürüyüş başlattığını söyleyen Prigojin, "Wagner'e bağlı savaşçılar arasında Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzalama niyeti yoktu. Wagner, 1 Temmuz tarihinden itibaren lağvedilecekti" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'daki gücüne meydan okumasının ardından geçen saatler sonra anlaşmaya vararak savaşçılarını geri çeken Wagner çetesinin kurucusu Yevgeni Prigojin, sosyal medya hesaplarından ilk açıklamayı yaptı.

"WAGNER 1 TEMMUZ'DA TASFİYE EDİLECEKTİ"

Prigojin, Wagner'in dünyanın pekçok ülkesinde Rusya Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda çeşitli misyonlar yürüten ve iyi sonuçlar alan deneyimli bir grup olduğunu açıkladı. Prigojin, “Wagner son zamanlarda Ukrayna'da bir dizi önemli görevi yerine getirerek çok iyi bir performans sergiledi. Yanlış kararlar ve komplolar nedeniyle bu ittifak 1 Temmuz 2023'ten itibaren feshedilecektir” dedi.

“SÖZLEŞME İMZALAMAYI KABUL ETMEDİ”

Wagner komutanlarının durumu savaşçılara anlattığını söyleyen Prigojin, "Savaşçılardan hiçbiri (Rusya) Savunma Bakanlığı ile herhangi sözleşme imzalama durumunu kabul etmedi çünkü herkes kendi deneyimlerinden biliyor. Muharebe gücünde azalmaya yol açacaktır. Rol yapmak isteyenler başardı ama çok azı, yüzde 1-2" dedi.

“BEKLENMEYEN ZAMANDA ALINDI”

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı

Prigojin, "Mevcut tüm argümanlar Wagner'in savunmasında kullanıldı, ancak hiçbiri yapılmadı" dedi. Hizmet edebileceğimiz herhangi bir kuruluşla ilişki kurmak için çaba gösterildi. (Wagner kapandı) biz buna karşıyız. Wagnercileri Savunma Bakanlığına atama kararı sürpriz oldu. Ancak biz hazırlıklarımızı yaptık. Envanter alıyoruz ve 30 Haziran'da bir konvoyla Rostov'a gitmeyi ve herkesin gözü önünde özel askeri harekat karargahı önünde teçhizat teslim etmeyi planlıyoruz. Agresif değiliz." şeklinde konuştu.

Prigojin, Wagner'in kamplarının roket ve helikopterlerle saldırıya uğradığını ve bu saldırıda da yaklaşık olarak 30 Wagner savaşçısının öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ve bunun kendilerini acilen Rostov'dan ayrılmaya sevk ettiğini belirtti.

“YÜRÜYÜŞÜN AMACI..”

Yürüyüşten önce kimseye saldırmayacaklarını, vurulmaları halinde karşılık vereceklerini açıkladığını hatırlatan Prigojin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

* 24 saatlik yürüyüşte konvoylardan biri Rostov'dan, diğeri Moskova'ya hareket etti. Son 24 saatte 780 km yol kat ettik. Karadan giden hiçbir asker öldürülmedi.

* Uçaklara ateş açmak zorunda kaldığımız için üzgünüz ama bu araçlar bizi bombaladı ve roketlerle saldırdı. Moskova'ya yaklaşık 200 km uzaklıktadır. Bu arada yoldaki tüm askeri tesisler zararsızdır.

* Kimse ölmez ve hedefimiz de budur. Wagnerian savaşçılardan bazıları yaralandı ve bize katılmak için gönüllü olan iki Savunma Bakanlığı askeri öldürüldü. Haksızlık için yürüyüşümüze başladık. Yol boyunca karada hiç Rus askeri öldürmedik.

Hiçbir Wagner savaşçısının yürüyüşe katılmaya zorlanmadığını söyleyen Prigojin, "Yürüyüşün amacı, Wagner'in yok oluşunu önlemek ve aynı zamanda da profesyonel olmayan eylemlerinden sorumlu olanları tutuklamak. Kariyerleri, özel operasyon sırasında birçok hata yaptılar, yani Cemaatin ve operasyonda bize destek olan tüm askerlerin talebi oldu” dedi.

"KANIN DÖKÜLECEĞİNİ ANLIYORUZ"

Moskova'dan 200 kilometre kadar keşif yaptıklarını ve kan döküleceğini anladıklarını bu nedenle düzenledikleri eylemin yeterli olduğuna karar verdiklerini anlatan Prigojin, "Geri dönmemizin iki nedeni bulunuyor. Birincisi, dönmek istemiyoruz. Rus kanı akıtmak, ikincisi, protesto için yürüyoruz, hükümeti devirmek için değil" şeklinde ifadeler kullandı.

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