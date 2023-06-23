Washington DC'de Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyareti protesto edildi

Ankara Başkent Washington DC'de "Dünya Keşmir Farkındalık Forumu" isimli sivil toplum örgütü, Beyaz Saray önünde ve kentin simge mekanlarında Modi'nin ziyaretini protesto etti.

Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinde hiçbir şekilde ayrımcılık olmadığını savundu. Washington DC'de Kongre Binası önünde ve önemli caddeler üzerinde, "Faşist Modi Beyaz Saray'a ait değil", "Modi Keşmir'de İnsanlığa Karşı Suçların Sorumlusu" ve "Hindistan Demokrasisi, Keşmir'de Öldü" yazılı sloganlar ve yazılı led ekranlı kamyonlar dolaştı.

Forumun üyeleri, Beyaz Saray önünde ve Washington Anıtı'nın yanında da protesto düzenledi. Hindistanlı Hristiyan bir grup da Beyaz Saray önünde Modi’ye karşı protesto düzenledi.

Üzerinde "Başbakan Modi Hristiyanlara işkence etmeyi bırak" gibi sloganlar yazan pankartlarla protesto yapan grup, "Demokrasiyi Hindu milliyetçilerden kurtarın, (Modi) insanlarımızın dinini değiştiriyor, Hristiyanları öldürüyor, Hindistan’daki demokrasiyi tehdit ediyor.” sloganları attı.

New York'ta da protestolar düzenlendi. New York’ta düzenlenen bir başka protestoda ise Modi’nin 2019’da Texas’ta Trump ile düzenlediği "Howdy Modi (Merhaba Modi)" mitingine gönderme yapan, "Howdy Democracy (Merhaba Demokrasi)" adlı bir gösteri gerçekleştirildi.

Kongre üyeleri, Modi'nin konuşmasını boykot etmişti. Aralarında Müslümanların da olduğu bir grup Demokrat Kongre üyesi, "ülkesindeki insan hakları sicili" nedeniyle Modi'nin dün Kongrede yaptığı konuşmayı boykot etmişti. ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri Rashida Tlaib, Ilhan Omar'ın yanı sıra Demokrat vekiller Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush ve Kweisi Mfume, Jamaal Bowman Kongredeki ortak oturuma katılmamıştı.