Yargıda yeni düzenlemelere halkın öfkesi artıyor: İsrail'de on binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü!

İsrailliler haftalardır seslerini sokaklarda yükseltiyor ve Netanyahu hükümetinin yargısal çözümüne karşı "sivil itaatsizlik" eylemleri başlatıyor.

Protestoların merkez üssü Tel Aviv başta olmak kaydıyla birçok şehirde geniş çaplı protestolar düzenlemeye devam eden İsrail vatandaşları, direnişin artırılması çağrısında bulundu. Protestoların 32. haftasının başında İsrail bayrakları taşıyan protestocular kentin ana meydanlarında ve sokaklarında toplandı. Tel Aviv'de tarihin en büyük kitlesel gösterileri patlak verdi ve polisle şiddetli çatışmalar çıktı.





BAKAN "KAN DÖKÜN" TALİMATI MI VERDİ?

Tel Aviv'deki protestoları düzenleyen gruplardan biri olan Kaplan Gücü Hareketi, hükümet karşıtı göstericilere müdahalede bulunan polis güçlerini "kahraman" olarak nitelendiren ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ben Gvir'i sert bir şekilde eleştirdi.Bakan Gvir, "göstericilerin kanının sokaklara dökülmesini" istediğini söylediği için eleştirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı yargı reformları, Yargıtay'ın yetkilerinin ve yargı atamalarındaki söz hakkının azaltılması gibi değişiklikleri içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu 27 Mart'ta adli uzlaşmanın erteleneceğini açıklayarak ülke genelinde kitlesel protesto ve grevlere yol açtı, ancak adli uzlaşmanın parlamentonun 2023-2024 bütçesini geçirmesinden sonra geleceğini açıkladı.





Hükümet geçtiğimiz günlerde muhalefet partileriyle müzakerelerin durmasının ardından yeni bir yargı kararı istedi.

Netanyahu hükümeti, 24 Temmuz'da Yüksek Mahkeme'nin hükümetin üzerinde olan denetimini sona erdiren bir yasayı parlamentoda kabul etti, ancak muhalefet, ülke genelindeki kitlesel protestolara ve şiddetli kamuoyu tartışmalarına rağmen yasa tasarısını boykot etti.

Netanyahu hükümetinin yargı kısıtlamalarına karşı protestoları yaklaşık yedi aydır devam ediyor.