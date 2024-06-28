Yemen’de Husilerden ABD ve İngiltere’ye suçlama! Hudeyde’ye 8 hava saldırısı düzenlediler

Yemen’deki İran destekli Husi hareketi, ABD ve İngiltere’nin bu hafta Hudeyde vilayetine 8 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yaptığı açıklamada, bu saldırıların Husilerin askeri kapasitesini artırdığını ve ABD’nin Yemen'de başarısız bir konumda olduğunu öne sürdü.



ABD VE İNGİLTERE’YE SUÇLAMA

Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Yemen’in batısındaki Hudeyde vilayetine yönelik hava saldırılarının sorumlusu olarak ABD ve İngiltere’yi gösterdi. Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda konuşan Husi, bu hafta ABD ve İngiltere’nin Hudeyde'ye 8 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Husi, bu saldırıların Husilerin askeri kapasitelerini artırdığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Yemen'e karşı başkalarını da işin içine katmaya çalışıyor ama askeri operasyonlarımız sayesinde zayıf konumu ortaya çıktı ve dünya önünde itibarı paramparça oldu. ABD, bazı Avrupa ülkelerini Yemen meselesine dahil etmeye çalıştı ancak bu ülkeler oldukça temkinli davrandılar."

ASKERİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Husi lideri, ABD’nin Yemen’e yönelik politikalarını eleştirirken, Husilerin askeri kapasitesinin arttığını ve bu sayede ABD’nin Yemen'deki pozisyonunun zayıfladığını belirtti. Husi, ayrıca ABD'nin Gazze’deki başarısızlığına ve direniş cephelerini durdurma konusundaki yetersizliğine de dikkat çekti.

Husi, Irak İslami Direnişi ile birlikte İsrail’e karşı yeni bir "askeri operasyon" düzenlediklerini de açıkladı. Bu hafta içinde balistik ve seyir füzeleri ile "Tufan" taarruz botlarıyla 4 büyük "operasyon" gerçekleştirdiklerini belirten Husi, "Tufan" botlarının 1,5 ton patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve düşman gemilerine büyük maddi zararlar verdiğini ifade etti.

İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILAR

Husi lideri, "Tufan" botlarının yıkıcı gücünün İsrail’i endişelendirdiğini belirterek, bu botların vurduğu gemilerin su almaya başladığını söyledi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Filistin halkına destek ve İsrail’in işlediği katliamlara yanıt olarak iki askeri operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Seri, ilk operasyonun Irak İslami Direnişi ile birlikte seyir füzeleri kullanılarak İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’da kritik bir hedefe karşı düzenlendiğini ve bu operasyonun başarılı olduğunu belirtti. Ancak hedefe ilişkin detay vermedi.

İkinci operasyonda ise "SEAJOY" isimli bir geminin Kızıldeniz’de hedef alındığını belirten Seri, bu geminin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal ettiğini söyledi. İnsansız hava araçları (İHA) ve füzelerle gerçekleştirilen saldırıda geminin tam isabet aldığını kaydetti.

YEMEN’DEKİ DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Husiler, 25 Haziran’da Umman Denizi'nde, 26 Haziran’da ise İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Limanı’nda İsrail gemilerini vurduklarını duyurmuştu. Bu olaylar, Yemen'deki çatışmaların ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen’deki hava saldırıları iddiaları ve Husilerin bu saldırılara verdiği yanıtlar, bölgedeki gerilimi artırıyor. Husiler, askeri kapasite ve etkinliklerinin artmasıyla ABD ve müttefiklerine karşı daha güçlü bir duruş sergilediklerini öne sürüyor.