  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Yemenli Hacı Adayları İçin Suudi Arabistan'a İlk Ticari Uçuş

Yemenli Hacı Adayları İçin Suudi Arabistan'a İlk Ticari Uçuş

Yayınlanma:
Yemenli Hacı Adayları İçin Suudi Arabistan'a İlk Ticari Uçuş
Yemenli hacı adayları için Suudi Arabistan'a yapılan ilk ticari uçuş gerçekleşti. Yemenia Airways'a ait uçak, hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan 275 Yemenliyi taşıdı.

Yemenli Hacı Adayları İçin Suudi Arabistan'a İlk Ticari Uçuş

İstanbul Sana'a Uluslararası Havaalanı'ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in ulusal hava yolu şirketi Yemenia Airways'a ait bir uçağın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını belirtti.

Söz konusu seferin 2016'dan bu yana Suudi Arabistan'a ilk ticari uçuş olduğunu kaydeden yetkili, uçağın hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan 275 Yemenliyi taşıdığını kaydetti.

Sana Uluslararası Havaalanı'ndan 2016'dan bu yana yalnız 2022'de Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlar yapılabilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Yemenli hacı adaylarının Sana Havalimanı'ndan Kral Abdulaziz Havalimanı'na direkt gelmeleri kararının Yemen halkının acılarını hafifletmek adına Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla alındığı belirtilmişti.

Yemen'den 2015 yılından bu yana hac ve umreye gitmek isteyenler iç savaş nedeniyle Sana Havalimanı dışındaki alternatif hava ve kara yollarını kullanmak zorunda kalıyordu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Sudan'da Taraflar Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı
Sudan'da Taraflar Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı
Baltimore'da Otobüs Kazası: 17 Kişi Yaralandı
Baltimore'da Otobüs Kazası: 17 Kişi Yaralandı
ABD Başkanı Joe Biden: Ukrayna'nın NATO'ya Katılımı Kolay Olmayacak
ABD Başkanı Joe Biden: Ukrayna'nın NATO'ya Katılımı Kolay Olmayacak
Rusya'da işsiz açığı mahkumlar ile kapatılacak!
Rusya'da işsiz açığı mahkumlar ile kapatılacak!
ABD, İsveç'in NATO üyesi olmasında ısrarcı!
ABD, İsveç'in NATO üyesi olmasında ısrarcı!
Almanya'dan flaş karar: Türkiye, vize reddine itiraz edemeyecek!
Almanya'dan flaş karar: Türkiye, vize reddine itiraz edemeyecek!
ABD-Türkiye arasındaki F-16 sürecinde Biden’dan yeni formül arayışı!
ABD-Türkiye arasındaki F-16 sürecinde Biden’dan yeni formül arayışı!