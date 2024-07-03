Yunanistan'da skandal: Yeni Demokrasi milletvekili havalimanında görevliyle tartıştı, partiden ihraç edildi

YENİ DEMOKRASİ MİLLETVEKİLİ LEFTERİS AVGENAKIS PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ



Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Lefteris Avgenakis, Atina Uluslararası Havalimanı'nda bir görevliyle yaşadığı tartışma sonucunda partisinden ihraç edildi. Avgenakis'in partiden ayrılma kararı, parti lideri ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kararıyla alındı.

Avgenakis'in sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Parti başkanı ve Başbakan Miçotakis'in beni partinin meclis grubundan ihraç kararına tamamen saygı duyuyorum. Olaya ilişkin açıklama yaptım ve kamuoyundan özür diledim." ifadeleri yer aldı. Olayın ardından havalimanında yaşanan tartışmanın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri büyük yankı uyandırdı.



AVGENAKIS'İN SİYASİ GEÇMİŞİ

Lefteris Avgenakis, Yeni Demokrasi iktidarında önce Spor Bakanı olarak görev yaptı, daha sonra Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı görevine getirildi. Ancak havalimanındaki olay sonrası partiden ihraç edilmesiyle birlikte milletvekilliğine bağımsız olarak devam etme kararı aldı.

Sosyal medyaya yansıyan videoda Avgenakis'in havalimanında bir personelle tartıştığı ve tartıştığı kişiyi ittiği görülmüştü. Bu görüntüler, Yunan siyasetinde geniş yankı buldu ve kamuoyunda tartışma yarattı. Avgenakis'in olayın ardından yaptığı açıklamalar ve aldığı cezaya ilişkin tepkiler çeşitli kesimlerden geldi.



Yunanistan'daki bu olay, ulusal siyasetin yanı sıra uluslararası medyada da geniş yer buldu.

