Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,62 -0,09%
EURO
35,08 -0,06%
ALTIN
2.436,46 0,04%

Yunanistan'da son 24 saate çıkan 52 orman yangını kontrol altına alınıyor!

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 52 orman yangınının 44'ü kontrol altına alınırken, yangın mücadelesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 23:42
Yunanistan'da son 24 saate çıkan 52 orman yangını kontrol altına alınıyor!

Yunanistan, son günlerde şiddetlenen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Valisi Vathrokoyannis'in açıklamasına göre, ülke genelinde son 24 saatte meydana gelen 52 orman yangınının 44'ü kontrol altına alınmış durumda. Ancak 8 noktada yangınlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yunanistan'da çıkan yangınlara karşı itfaiye ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahalelerini sürdürüyor. Özellikle İstanköy (Kos) ve Sakız (Hios) adalarındaki yangınların kontrol altına alınması için Atina'dan takviye ekipler gönderilmiş durumda. Midilli Adası'nda çıkan yangın için de ek takviye ekiplerin sevkedildiği bildiriliyor.

Girit Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde tedbir amaçlı tahliye işlemleri yapıldı. Özellikle yangınların etkisi altındaki bölgelerdeki vatandaşlar güvenli bölgelere nakledildi.

Serifos Adası'nda cumartesi günü çıkan yangında, Ada'daki Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e ait alanların önemli bir kısmı zarar gördü. 

İLGİLİ HABERLER

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı

Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

1997 ve sonrası SGK girişlilere 48-49-50 yaşla emeklilik piyangosu çıktı! Erken emeklilikte sürpriz tablo

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

4A 4B emeklisine kötü haber ulaştı! e-Devlet'ten hemen bakın: Maaşı bu miktarın altında olan yandı

1999-2009 SGK'lı girişliler dikkat! Bu formülle 10-12 yılda emeklilik kapınızı çalacak!

Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin

İçtiğiniz suda bu kod yazıyorsa ağzınıza bile sürmeyin! Bilmeyenler hala lıkır lıkır içiyor

Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

1997 ve sonrası SGK girişlilere 48-49-50 yaşla emeklilik piyangosu çıktı! Erken emeklilikte sürpriz tablo

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Fiyatına tam yüzde 55 zam geldi

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

Kesik kesik öksürenler hemen denesin! Öksürüğü bıçak gibi kesen 3 malzemeli kür

Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

O bankada hesabı olana 6 ay ücretsiz fatura desteği! Tek yapmanız gereken bu işlem

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı