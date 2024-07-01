Yunanistan'da son 24 saate çıkan 52 orman yangını kontrol altına alınıyor!

Yunanistan, son günlerde şiddetlenen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Valisi Vathrokoyannis'in açıklamasına göre, ülke genelinde son 24 saatte meydana gelen 52 orman yangınının 44'ü kontrol altına alınmış durumda. Ancak 8 noktada yangınlarla mücadele çalışmaları sürüyor.



HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yunanistan'da çıkan yangınlara karşı itfaiye ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahalelerini sürdürüyor. Özellikle İstanköy (Kos) ve Sakız (Hios) adalarındaki yangınların kontrol altına alınması için Atina'dan takviye ekipler gönderilmiş durumda. Midilli Adası'nda çıkan yangın için de ek takviye ekiplerin sevkedildiği bildiriliyor.

Girit Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde tedbir amaçlı tahliye işlemleri yapıldı. Özellikle yangınların etkisi altındaki bölgelerdeki vatandaşlar güvenli bölgelere nakledildi.



Serifos Adası'nda cumartesi günü çıkan yangında, Ada'daki Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e ait alanların önemli bir kısmı zarar gördü.

