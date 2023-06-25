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Yunanistan'da Seçimler Başladı: 26 Parti ve 2 Bağımsız Aday Yarışıyor

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Yunanistan'da Seçimler Başladı: 26 Parti ve 2 Bağımsız Aday Yarışıyor
Yunanistan'da 26 parti ve 2 bağımsız aday yarışıyor. Sandık başına giden seçmenler 9 milyon 813 bin 595 kişi arasından tercih yapacak. Seçim sonuçlarına etki edebilecek diğer faktörler de konuşuluyor.

Yunanistan'da sandık başına giden seçmenler 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday arasında tercih yapacak. Seçmen kütüğüne kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen bulunuyor. Sandık çıkış anketleri de yayınlanabilecek. İlk saatlerde seçime katılım oranının düşük olduğu belirtilirken, seçim sonuçlarına etki edebilecek diğer faktörler de konuşuluyor.

Yeni Demokrasi Partisi'nin 300 sandalyelik mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle tekrar seçim kararı alınmıştı. Seçimlerde birinci partiye, en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, aldığı oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste fazladan 20 ila 50 milletvekilliği verilecek.

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