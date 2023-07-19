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Zagreb'de şiddetli yağmur ve rüzgar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

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Zagreb'de şiddetli yağmur ve rüzgar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Zagreb'de yaşanan şiddetli yağmur ve rüzgar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi yaralandı ve önemli hasarlar meydana geldi.

Sivil Koruma Müdürlüğü Açıklaması

Sivil Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de yerel saatle 16.00 sularında şiddetli yağmur ve rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaçların devrildiği, kafalarından yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Birçok kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şiddetli yağmur ve rüzgarın kısa sürdüğü ancak etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Yaşanan Durum

Kentte tramvay hatlarının bir süredir çalışmadığı, trafikte aksamalar yaşandığı, çok sayıda ağacın devrildiği, birçok çatı ve araçta hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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