Zelenskiy, NATO Zirvesi Sonrası Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Konuştu

Zelenskiy, NATO Vilnius Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kimsenin, Ukrayna'nın NATO üyeliğini kimseyle pazarlık etmeyeceğini belirten Zelenskiy, 'Bu (Ukrayna'nın NATO üyeliği), Ukrayna'daki güvenlik durumuna dayalı gerçek bir siyasi karar olacaktır.' dedi.

Zelenskiy, müttefiklerinden 'güçlü savunma onayı' aldıklarını ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

'Topraklarımızı dondurulmuş bir çatışmaya asla değişmeyeceğiz'

Ülkesinin topraklarını herhangi bir statüye takas etmeyeceklerini belirten Zelenskiy, 'Bir dedenin tek başına yaşadığı bir köy olsa bile (değişmeyeceğiz). Topraklarımızı dondurulmuş bir çatışmaya asla değişmeyeceğiz. Tutumumu, ortaklarımız açık şekilde biliyor.' diye konuştu.

'BM Genel Sekreteri'nin de bu konu üzerinde çalışmasına ihtiyaç var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-NATO Konseyi toplantısında tahıl girişimi meselesini gündeme getirdiğini aktaran Zelenskiy, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tahıl girişimini desteklediğini ancak risklerin olduğunu söyledi. Burada, BM Genel Sekreteri Sayın (Antonio) Guterres'in de bu konu üzerinde çalışmasına ihtiyaç var. Çünkü onların Rus tarafıyla ilgili anlaşmaları vardı.' dedi.

Ukrayna tarafının hiçbir şeyi ihlal etmediğini savunan Zelenskiy, 'Biz hiçbir şeyi engellemiyoruz. Biz Rusya ile bir anlaşma yapmadık, BM ve Türkiye ile anlaşma yaptık. BM ve Türkiye, Rusya ile anlaştı. Bu koridora ihtiyaç var ve bu koridor işe yarıyor.' ifadelerini kullandı.