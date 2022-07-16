Dünyaca ünlü bankacılık markası yatırım formüllerini açıkladı! Altın önemli bir yer tutuyor

Merrill Lynch tarafından insanlarla yeni yatırım tezleri paylaşıldı. Merrill Lynch'in yatırım tezine göre en önemli rol ise altına biçildi. Merrill Lynch tarafından belirlenen yatırım formülleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Merrill Lynch yatırım tezi
Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz günden güne artarak devam ediyor. Merrill Lynch kuruluşu ise bu sene yatırım ile ilgili FAANG 2.0
isimli bir Yatırım Tezi
yayınladı. Pandemi öncesinde FAANG 1.0 olarak kullanılan tezde Facebook, Google, Apple, Netflix ve Amazon gibi teknolojik platformlar bulunuyordu. Pandemi sonrası düşüşe geçmeye başladığı bilinen şirketler dolayısıyla FAANG 2.0 içinde yakıt, altın ve metaller, minerallar, havacılık, nükleer yenilenebilir, tarım gibi kategoriler bulunuyor. Merrill çeşitlendirdiği portföyün de dikkatini çekiyor. Konu ile ilgili bankacılık tarafından şu açıklamalar yapıldı; "Birkaç ay içinde pandemiden Putin'e, enfeksiyonlardan enflasyona, büyük veriden büyük petrole, Zoom'dan çinkoya, e-ticaretten elektrikli araca, sağlık testlerinden yaptırımlara, hastalık kontrol merkezlerinden Kuzey Atlantik Paktı'na, cloud'dan kobalta geçiş yaptığımızı söylemek isteriz."
FAANG 2.0 altın
Merrill Lynch tarafından yayınlanan yeni yatırım tezinde en önemli rolü olan yatırımlardan biri de altın olarak belirlendi. Diğer tez FAANG 1.0 6 ay içinde yüzde 38 değer kaybı yaşamıştı, altın ise yüzde 3 kayıp yaşadı. Bu sebeple altının daha yaygın yatırım olarak kullanılması önemli bir yer tutuyor.
ONS altın
Son 10 ay içinde ons altın en düşük seviyelerine indi. 1.720 dolar fiyatla Eylül 2021 seviyesine geriledi. ABD doları ise güvenli liman olmaya devam ediyor. Altın ise Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sebebiyle değerinin çok altında işlem görmeye devam ediyor. Yatırım uzmanlarına göre 1.720 doların altındaki düşüş ve de Ağustos 2021 yılında 1.684 dolar; Haziran 2020 senesinde ve Mart 2021 tarihinde 1.678 ile 1.671 dolar olduğu seviyelerde işlem görebilir.
EFT çıkışları
Commerzbank'ın ekonomi uzmanları EFT çıkışlarının altın üstünde ciddi bir baskı oluşturduğunu da söylüyor. Altın EFT'si olarak bilinen çıkışlar geçtiğimiz hafta tam 29 ton çıkış yaptı. Son üç senenin en düşük seviyesi bu oluyor. Yükselişe geçmesi için 1.753 ve 1.754 dolar arasında altın işlemi görmesi gerekiyor.
Yeni strateji başlıkları
Yeni yatırımları etkileyen en önemli faktörlerden biri de jeopolitik gerilimler olarak belirlendi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal savaşı sebebiyle yakıt, enerji, tarım, altın gibi yatırımlar etkileniyor. Sabit varlık talepleri artacak ancak savaşın bitip bitmeyeceği ya da nasıl yükseleceği bilinmiyor.
Enflasyonist baskılar
Günümüzdeki fiyat artışlarının uzun bir süre daha devam edeceği de tahminler arasında. Özellikle benzin konusunda yaşanan artışların uzun süre düşmeyeceği düşünülüyor.
Arz ve talep
FAANG 2.0 tezinin ortaya çıkarılmasında en önemli etkenlerden biri de arz ve talep dengesizliği olması. Pandemi zamanı tüm dünyada bir tedarik sorunu yaşanmaya başladı. İlk olarak ekipman, işgücü, girdi maliyetleri, lojistik darboğazlar daha sonra ise bu malzemelerde arzdan çok talep olması etkilerini gösterdi. Savunma harcamalarında yakıt ve havacılık için artık daha çok talep geliyor. NATO ise katılımcı ülkelerine 2024 senesinde kadar yüzde 2 savunma harcamalarına sermaye ayırma şartı koyuyor.
Satış baskısı
Doların son günlerde 19.0 bariyerini aşmasıyla birlikte gümüş dolar karşısında bir güç kazanamamaya başladı. Önümüzdeki aylarda daha çok gerileyeceği de tahminler arasında bulunuyor. Ons gümüş fiyatı ise geçen Ocak ayındaki en yüksek satış fiyatının yüzde 35 daha alt seviyesinde bulunan 19.30 dolar bariyerinden işlem görmeye devam ediyor.
Fiyatlar neden düşüyor
Gümüş fiyatlarının düşmesi ile ilgili öne sürülen birkaç sebep var. İlk olarak Fed daha fazla para sıkılaştırmaya işaret ettiği için ABD doları daha güçlü kazanç sağlıyor. İkinci olarak yüksek bir gümüş arzı bulunması. Geçtiğimiz birkaç ay içinde gümüş madenciliği şirketlerinden birçoğu düşen fiyatları telafi edebilmek amacıyla arzı artırmaya çalıştı. Son olarak ise gümüş endüstriyel bir metal olduğu için resesyon riskleri olması sebebiyle fiyatlar düştü. Gümüş temel olarak 18 doları amaçlarken satışların süreceği uyarısını da aldı. Ancak fiyat 21.20 dolar bariyerinin üstüne çıkarsa gümüşün iyileşeceği söyleniyor. Önümüzdeki kısa sürede ise 18.75 ve 19.73 dolar arasında işlem göreceği düşünülüyor.