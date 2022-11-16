DÜNYA
16 Kasım 2022 - 22:06

Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!

Morgan Stanley, Türkiye ile ilgili yaptığı analizde, seçimlerden sonra ortodoks siyasete dönebileceğini, bu durumda merkez bankası faiz oranlarının 2023 yılına kadar yüzde 35'e çıkabileceğini söyledi. Asgari ücret tahminleri de dahil olmak üzere rapor, Ocak ayında yüzde 60'lık bir artış beklendiğini kaydetti.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 22:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!


Morgan Stanley, "CEEMEA Ekonomik Görünüm" başlıklı raporunda Türkiye'yi değerlendirdi. Dünyaca ünlü bankanın raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini 2023'te yüzde 2,8 ve 2024'te yüzde 2,4 olarak belirledi. Rapor ayrıca Türkiye'nin Ocak 2023'te asgari ücreti yüzde 60 artıracağını öngörüyor. Asgari ücrete yüzde 60 zam yapılırsa tutar 8 bin 800 TL şeklinde olacak.

Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, 2023'ten sonraki düşük faiz oranları daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme anlamına geliyor. Rapor, ortodoks siyasete dönüşün ekonomiyi yeniden dengeleyebileceğini ve 2024'ten sonra düşük enflasyon ve yüksek büyüme dönemine girebileceğini ortaya koydu.



Morgan Stanley'den Türkiye Faiz Oranları ve Asgari Ücret Tahmini

"POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 35'E ÇIKABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Morgan Stanley raporu, görünümün seçim sonrası para ve maliye politikasına uygun olarak şekilleneceğini söylüyor. TCMB'nin yüzde 85,5'lik enflasyon beklentilerine rağmen Kasım ayında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Şirket analistleri yaptıkları açıklamada para politikasının Haziran 2023 seçimlerinden önce değişmesini beklemediklerini söylediler. İkinci senaryo, ortodoks para politikasına dönüş ve kapsamlı bir makro istikrar programının uygulanmasıdır.

İkinci senaryoda ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde politika faizinin yüzde 35'e çıkması öngörülüyor.

Morgan Stanley, Türkiye'nin ortalama enflasyon oranının 2023'te yüzde 50,8'e ve 2024'te yüzde 49,6'ya ulaşmasını bekliyor. Piyasa konsensüsü, enflasyonun 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 25,2 olacağı yönünde.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM TAHMİNİ YÜZDE 60

Rapor ayrıca yılın başında asgari ücrete yüzde 60 zam yapılmasını öngörüyor. Döviz kurları ve fiyatlar yönetilmeye devam ettiği için enflasyon 2023'ün sonunda yüzde 53'e düşebilir. Morgan Stanley, Türkiye'nin 12 aylık ortalama enflasyon oranının 2023'te yüzde 50,8 ve 2024'te yüzde 49,6 olacağını tahmin ediyor. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü! NATO'dan füze açıklaması
Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü! NATO'dan füze açıklaması
Bu savurganlık pes dedirtti! Süperlüks arabalarla yapılan ralli şaşırtıyor.
Bu savurganlık pes dedirtti! Süperlüks arabalarla yapılan ralli şaşırtıyor.
Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü
Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü
Polonya'nın füzeyle vurulmasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarılmalı
Polonya'nın füzeyle vurulmasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarılmalı
Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri dönüş başlıyor!
Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri dönüş başlıyor!
Donald Trump 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
Donald Trump 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
Son Haberler
Güne limonlu su ile başlamanın faydalarına inanamayacaksınız
Güne limonlu su ile başlamanın faydalarına inanamayacaksınız
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu yıldız Efkan Bekiroğlu'nun transferini istedi
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu...
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile beyaz saçlarınız eski haline gelecek
Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile...
Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi
Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük...
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
FTX'in çöküşü kripto borsasında 190 milyarı yok etti!
FTX'in çöküşü kripto borsasında 190 milyarı yok etti!
Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin jartiyer detayı nefes kesti
Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin...
İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun Kökçü için bir serveti gözden çıkardılar
İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun...
Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü! NATO'dan füze açıklaması
Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü!...
Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız gerekiyor: Para cezası uygulanacak
Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız...
Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize gerekiyor mu?
Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize gerekiyor...
İskoçlar neden etek giyer, ne anlama gelir?
İskoçlar neden etek giyer, ne anlama gelir?
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler şaştı kaldı! Meğer onun için yaşın bir önemi yokmuş! Bakın Biran Damla Yılmaz'ın kendinden 13 yaş büyük eski sevgilisi kimmiş
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler şaştı...