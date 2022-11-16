Morgan Stanley, "CEEMEA Ekonomik Görünüm" başlıklı raporunda Türkiye'yi değerlendirdi. Dünyaca ünlü bankanın raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini 2023'te yüzde 2,8 ve 2024'te yüzde 2,4 olarak belirledi. Rapor ayrıca Türkiye'nin Ocak 2023'te asgari ücreti yüzde 60 artıracağını öngörüyor. Asgari ücrete yüzde 60 zam yapılırsa tutar 8 bin 800 TL şeklinde olacak. Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, 2023'ten sonraki düşük faiz oranları daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme anlamına geliyor. Rapor, ortodoks siyasete dönüşün ekonomiyi yeniden dengeleyebileceğini ve 2024'ten sonra düşük enflasyon ve yüksek büyüme dönemine girebileceğini ortaya koydu.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 22:06
Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!
Morgan Stanley, Türkiye ile ilgili yaptığı analizde, seçimlerden sonra ortodoks siyasete dönebileceğini, bu durumda merkez bankası faiz oranlarının 2023 yılına kadar yüzde 35'e çıkabileceğini söyledi. Asgari ücret tahminleri de dahil olmak üzere rapor, Ocak ayında yüzde 60'lık bir artış beklendiğini kaydetti.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 22:06
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