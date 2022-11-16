Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!













"POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 35'E ÇIKABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

ASGARİ ÜCRETTE ZAM TAHMİNİ YÜZDE 60

Morgan Stanley, "CEEMEA Ekonomik Görünüm" başlıklı raporunda Türkiye'yi değerlendirdi. Dünyaca ünlü bankanın raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini 2023'te yüzde 2,8 ve 2024'te yüzde 2,4 olarak belirledi. Rapor ayrıca Türkiye'nin Ocak 2023'te asgari ücreti yüzde 60 artıracağını öngörüyor. Asgari ücrete yüzde 60 zam yapılırsa tutar 8 bin 800 TL şeklinde olacak. Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, 2023'ten sonraki düşük faiz oranları daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme anlamına geliyor. Rapor, ortodoks siyasete dönüşün ekonomiyi yeniden dengeleyebileceğini ve 2024'ten sonra düşük enflasyon ve yüksek büyüme dönemine girebileceğini ortaya koydu.Morgan Stanley raporu, görünümün seçim sonrası para ve maliye politikasına uygun olarak şekilleneceğini söylüyor. TCMB'nin yüzde 85,5'lik enflasyon beklentilerine rağmen Kasım ayında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Şirket analistleri yaptıkları açıklamada para politikasının Haziran 2023 seçimlerinden önce değişmesini beklemediklerini söylediler. İkinci senaryo, ortodoks para politikasına dönüş ve kapsamlı bir makro istikrar programının uygulanmasıdır. İkinci senaryoda ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde politika faizinin yüzde 35'e çıkması öngörülüyor. Morgan Stanley, Türkiye'nin ortalama enflasyon oranının 2023'te yüzde 50,8'e ve 2024'te yüzde 49,6'ya ulaşmasını bekliyor. Piyasa konsensüsü, enflasyonun 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 25,2 olacağı yönünde.Rapor ayrıca yılın başında asgari ücrete yüzde 60 zam yapılmasını öngörüyor. Döviz kurları ve fiyatlar yönetilmeye devam ettiği için enflasyon 2023'ün sonunda yüzde 53'e düşebilir. Morgan Stanley, Türkiye'nin 12 aylık ortalama enflasyon oranının 2023'te yüzde 50,8 ve 2024'te yüzde 49,6 olacağını tahmin ediyor.