Dünyaca ünlü bankalardan altın tahmini! 2023 altın tahmini yaptılar: Yer yerinden oynayacak!

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündeminde yer alıyor. Ons altın fiyatları 1.755 dolar seviyesinde takılı kalırken gram altındaki yükseliş de devam ediyor. FED’in baskılaması ve ABD enflasyonuyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları yavaş yavaş düşmeye başladı. Altın piyasasına dair Fransız bankası Societe Generale ekonomistleri yeni değerlendirmede bulundu. Kıdemli ekonomistler birçok ülkenin para politikalarında sıkılaştırma eğilimlerinin devam ettiğini belirtiyor. Yatırımcıların olumsuz bir sonuç elde etmemesi için portföylerinde bir miktar altın tutmaları öneriliyor.
Ünlü bankada 2023 altın fiyat tahmini!
Ünlü Fransız bankasının ekonomistleri altın alımına teşvik etseler de fiyat tahminleri oldukça kötümser. Societe Generale, 2023 yılının son üç ayında ons altının 1.650 dolar olacağını belirtiyor ve buna ek olarak 2023 yılına kadar ise ons altının 1900 dolara kadar yükselebileceğini ifade ediyor. Dünyadaki birçok ünlü banka ve finans kuruluşu altın tahminleri yapıyor. Dünyaca ünlü finans kuruluşlarından biri olan ANZ raporunda ise ons altın fiyatının 1800 dolar üzerinde fiyatlanmasının yükselişi başlatacağını ifade ettiler. Ons altının 1700 dolar seviyesinden destek aldıklarını belirtirken ons altının yakın vadede 1620 dolar seviyesini de test edebildiklerini ifade ediyor. Ons altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ettikçe gram altında da dalgalanmalar yaşanıyor. Gram altın kasım ayı başında 985 lira seviyesinden işlem görürken sonradan yükseliş eğilimine geçti ve önce 1000 TL seviyesini, ardından da 1050 TL seviyesini aştı. Altın yatırımcıları ise gram altınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ünlü finans kuruluşları ve yabancı bankaların tahminine göre gram altındaki yükseliş grafiği uzun süre devam edecek. Altın fiyatlarının 2023 yılı sonunda çok daha yüksek rakamlara ulaşması bekleniyor.