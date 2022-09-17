GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 15:25

Dünyaca ünlü e-ticaret markası Tuzla'da kurduğu yeni üssü için personel alımına başladı

2018 yılında Türkiye pazarına giren, dünyanın önde gelen e-ticaret markası, Tuzla'da kurduğu yeni lojistik üssü için personel alımına başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Türkiye'nin istihdam seferberliğine destek sağlaması amacıyla kurulan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin organizasyonunda yapılan toplu iş görüşmeleri iki gün sürdü.

GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 15:25
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Dünyaca ünlü e-ticaret markası Tuzla’da kurduğu yeni üssü için personel alımına başladı

Dünyanın önde gelen e-ticaret markası olan ve 2018 yılında da Türkiye pazarına giren e-ticaret platformu, Tuzla'da kurduğu yeni lojistik üssü için personel alımı için çalışmalara başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Türkiye'nin istihdam seferberliğine destek sağlaması amacıyla kurulan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin organizasyonunda toplu iş görüşmesi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iş görüşmesi iki gün sürdü. E-ticaret şirketinde çalışmak isteyen vatandaşlar, toplu iş görüşmesi ile insan kaynakları ile bire bir görüşme imkanı sağladılar.

Cem Güney Kılıç

 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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