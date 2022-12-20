MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 14:37

Dünyaca ünlü fenomenden Nusret ifşası sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından mesajlarını ifşa etti gündeme bomba gibi düştü…

MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 14:37
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Dünyaca ünlü fenomenden Nusret ifşası sosyal medyayı salladı


Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian dünyaya ün salan kasap Nusret Gökçe’yi sosyal medya hesabında ifşaladı. Bir kaç gündür sosyal medyada alay konusu olan Nusret Gökçe’nin mesajları ifşa oldu. Görenler hayrete düştü. Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian kadınlarla cinsellik teşkil eden çıplak pozlarıyla ünlenmişti. Ünlü kasap Nusret Gökçe’nin kedisini uzun yıllardır taciz mesajlarına tuttuğunu ifşalayan Dan Bilzerian’ın sabrı taşmış görünüyor. Dan Bilzerian

Kendinisini beğendiğini itiraf etmiş

30 milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian artık canına tak etmiş olacak ki Nusret Gökçe’nin kendisine olan duygusal itirafını ve mesajlarını sosyal medya heabında ifşaladı. Dan Bilzerian ‘Bu adamın tuhaf olduğunu herkes gibi biliyordum.’ Diyerek mesajların uzunluğunu gösteren bir video ile paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte ünlü fenomenin o paylaşımları. Dan Bilzerian ve Nusret



Dan Bilzerian ve Nusret

Dan Bilzerian ve Nusret

Dan Bilzerian ve Nusret

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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