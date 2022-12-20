Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian dünyaya ün salan kasap Nusret Gökçe’yi sosyal medya hesabında ifşaladı. Bir kaç gündür sosyal medyada alay konusu olan Nusret Gökçe’nin mesajları ifşa oldu. Görenler hayrete düştü. Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian kadınlarla cinsellik teşkil eden çıplak pozlarıyla ünlenmişti. Ünlü kasap Nusret Gökçe’nin kedisini uzun yıllardır taciz mesajlarına tuttuğunu ifşalayan Dan Bilzerian’ın sabrı taşmış görünüyor.
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 14:37
Dünyaca ünlü fenomenden Nusret ifşası sosyal medyayı salladı
Sosyal medya hesabından mesajlarını ifşa etti gündeme bomba gibi düştü…
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 14:37
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