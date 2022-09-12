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12 Eylül 2022 - 10:25

Dünyaca ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'dan çok konuşulacak iddia! Barcelona, Bayern Münih maçı için iddiaya girdi! Çıplak maç izleyecek...

Can Yaman ile birlikte ülkemizde de adını sık sık duyduğumuz İtalyan spiker Diletta Leotta, söylediği sözler ile dünya gündemine bomba gibi düştü. Magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden biri olan spiker, Bayern Münih - Barcelona maçı için çarpıcı sözler sarf etti. İşte İtalyan spiker Diletta Leotta’nın çarpıcı sözleri…

SPOR
12 Eylül 2022 - 10:25
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Dünyaca ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'dan çok konuşulacak iddia! Barcelona, Bayern Münih maçı için iddiaya girdi! Çıplak maç izleyecek...


Dünya magazininde sık sık uyduğumuz isimler arasında yer alan İtalyan spiker Diletta Leotta, herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Can Yaman'ın eski sevgilisi güzel spiker Leotta, Bayern Münih - Barcelona maçı hakkında yaptığı açıklama ile gündemde geniş yer buldu. İşte İtalyan spiker Diletta Leotta’nın çarpıcı sözleri…

Diletta Leotta herkesi şaşırttı

Ülkemizde Can Yaman ile birlikte tanınan güzel spiker Diletta Leotta, adından sık sık söz ettiriyor. Özellikle yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken spiker bu kezde dile getirdiği sözler ile dünya gündeminde geniş yer buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan ikinci hafta maçları hakkında çarpıcı sözler dile getiren Leotta, herkesi şaşırttı.



Barcelona ve Bayern Münih arasında gerçekleşecek olan maç hakkında konuşan güzel spiker, Barcelona'nın Bayern Münih mağlup etmesi durumunda rövanş maçına çıplak bir şekilde izleyeceğini söyledi. İtalyan spikerin çarpıcı sözleri ile birlikte hem futbol dünyası hem de sosyal medya Leotta’yı konuşmaya başladı.

Diletta Leotta Ne Dedi

Sosyal medya hesabında 8.3 milyon takipçisi bulunan Diletta Leotta, cesur paylaşımları ve söylemleri ile tüm dünyada yer ediniyor.

13 Eylül 2022 Salı günü ekranlara gelecek olan maç sabırsızlıkla beklenirken Almanya, İspanyayı konuk edecek. Maç Allianz Arena’da gerçekleşirken TSİ ile saat 22.00’da oynanacak.

Diletta Leotta kimdir?

27 yaşında olan Diletta Leotta, 175 boyundadır. İtalyan televizyon sunucusu olan güzel spiker çocukluğundan beri hayalini kurduğu mesleği yapmaktadır. Pek çok ünlü isimle ve teknik direktör ile tanışma imkanı olduğunu dile getiren güzel spiker paylaşımları ile de göz dolduruyor. Fiziği ile dikkat çeken Diletta Leotta, Türkiye’de Can Yaman ile birlikte tanındı. Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisi olan İtalyan Spiker söylemleri ile de dünya gündeminde yer buluyor.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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