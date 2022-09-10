GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 12:30

Dünyaca ünlü mimar Sandi Pirs, İstanbul'da ofis açılışına katıldı

Dünyaca ünlü Makedonyalı mimar Sandi Pirs, MC Art mimarlık şirketinin yeni ofis açılışı için düzenlediği lansmana katıldı. Sandi Pirs, “Bana göre İstanbul mimarlığın kalbi” dedi.

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 12:30
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Dünyaca ünlü mimar Sandi Pirs, İstanbul’da ofis açılışına katıldı


Viyana merkezli MC ART mimarlık şirketi, İstanbul'da açacağı yeni şubesi için 9 Eylül Cuma akşamı Taksim'deki bir otelde lansman programı düzenledi. Şirketin kurucusu Melek Çakmak'ın da 30. yaş gününün kutlandığı lansmana dünyaca ünlü Makedonyalı mimar Sandi Pirs de katıldı. Lansmanda ünlü sanatçı Linet sahne alırken, Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk de geceye renk kattı.

“Türkiye'de onun eserleriyle bir proje geliştirdik, onu tanıtmak istiyoruz”



Lansman öncesi kameraların karşısına geçen Melek Çakmak, "Viyana'da ofisimiz var, oradaki ofisimizi de an itibariyle İstanbul'da ünlü bir mimarla tanıştırmak istiyoruz. Kendisi benim hem Viyana'da hem iş ortağım benzer şekilde yakın dostumdur. Türkiye'de onun yaptığı eserler kapı aralamasın diyerek bir proje geliştirdik. O projeyi tanıtmak istiyoruz” dedi.

“Bana göre İstanbul mimarlığın kalbi”

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