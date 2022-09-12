MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 11:08

Dünyaca ünlü mimar Sandi Pirs, İstanbul'da ofis açılışına katıldı

Dünyaca ünlü Makedonyalı mimar Sandi Pirs, MC Art mimarlık şirketinin yeni ofis açılışı için düzenlediği lansmana katıldı. Sandi Pirs, “Bana göre İstanbul mimarlığın kalbi” dedi.

MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 11:08
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Dünyaca ünlü mimar Sandi Pirs, İstanbul’da ofis açılışına katıldı


Viyana merkezli MC ART mimarlık şirketi, İstanbul'da açacağı yeni şubesi için 9 Eylül Cuma akşamı Taksim'deki bir otelde lansman programı düzenledi. Şirketin kurucusu Melec Çakmak'ın da 30. yaş gününün kutlandığı lansmana dünyaca ünlü Makedonyalı mimar Sandi Pirs de katıldı. Lansmanda ünlü sanatçı Linet sahne alırken, Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk de geceye renk kattı.

“Türkiye'de onun eserleriyle bir proje geliştirdik, onu tanıtmak istiyoruz”



Lansman öncesi kameraların karşısına geçen Melec Çakmak, "Viyana'da ofisimiz var, oradaki ofisimizi de an itibariyle İstanbul'da ünlü bir mimarla tanıştırmak istiyoruz. Kendisi benim hem Viyana'da hem iş ortağım aynı zamanda da yakın dostumdur. Türkiye'de onun yaptığı eserler kapı aralamasın diyerek bir proje geliştirdik. O projeyi tanıtmak istiyoruz” dedi.

“Bana göre İstanbul mimarlığın kalbi”

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