Dünyaca ünlü mimar Sandi Pirs, İstanbul’da ofis açılışına katıldı













Viyana merkezli MC ART mimarlık şirketi, İstanbul'da açacağı yeni şubesi için 9 Eylül Cuma akşamı Taksim'deki bir otelde lansman programı düzenledi. Şirketin kurucusu Melec Çakmak'ın da 30. yaş gününün kutlandığı lansmana dünyaca ünlü Makedonyalı mimar Sandi Pirs de katıldı. Lansmanda ünlü sanatçı Linet sahne alırken, Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk de geceye renk kattı.Lansman öncesi kameraların karşısına geçen Melec Çakmak, "Viyana'da ofisimiz var, oradaki ofisimizi de an itibariyle İstanbul'da ünlü bir mimarla tanıştırmak istiyoruz. Kendisi benim hem Viyana'da hem iş ortağım aynı zamanda da yakın dostumdur. Türkiye'de onun yaptığı eserler kapı aralamasın diyerek bir proje geliştirdik. O projeyi tanıtmak istiyoruz” dedi.