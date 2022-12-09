Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber













Hastalığı sebebiyle oyunculuk kariyerini bırakmak zorunda kalan başarılı oyuncu Bruce Willis’in hastalığı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. ‘Afazi’ hastalığı sebebiyle tedavi gören ünlü oyuncunun eşi ve çocukları ile yeniden bir araya geldiği hastalığı daha da ilerlediği için bu süreci onlarla geçirmek istediği öne sürüldü.Başarılı oyuncu Bruce Willis eski esi Demi Moore ile uzun yıllar önce yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncunun aynı eşten üç kız çocuğu bulunuyor. Afazi hastalığı teşhisi konduktan sonra oyunculuk kariyerini bitiren ünlü oyuncunun kızı Tallulah’ın paylaşımı sosyal medyada oyuncunun sağlık durumu hakkında merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun bir aile dostu duruma açıklık getirmek için durumu kötüleştiği ve ailesiyle zaman geçirmek istediğini bu yüzden aile ile sık sık bir araya geldiğini ifade etti.