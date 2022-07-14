Dünyada en kalabalık şehirler hangileri? 2022 dünyanın en kalabalık şehirleri listesi belli oldu







Dünyanın en kalabalık şehirleri







İnsanlar internet üzerinden dünyanın en kalabalık şehirlerinin nereler olduğu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki dünyanın en kalabalık şehirleri hangileri? Şehirlerin nüfusları kaç? Türkiye'den bir şehir dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde var mı? Dünyanın en kalabalık şehirleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dünyanın en kalabalık şehirleri bu yıl için şu şekilde listelendi; -Japonya, Tokyo-Yokohama nüfusu 39 milyon 105 bin -Endonezya, Cakarta nüfusu 35 milyon 362 bin -Hindistan, Delhi nüfusu 31 milyon 870 bin -Filipinler, Manila nüfusu 23 milyon 971 bin -Brezilya, Sao Paulo nüfusu 22 milyon 495 bin -Güney Kore, Seul-Incheon nüfusu 22 milyon 394 bin -Hindistan, Mumbai nüfusu 22 milyon 186 bin -Çin, Şanghay 22 milyon 118 bin -Meksika, Meksiko nüfusu 21 milyon 505 bin -Çin, Guangzhou-Foshan 21 milyon 489 bin -ABD, New York nüfusu 20 milyon 902 bin -Mısır, Kahire nüfusu 19 milyon 787 bin -Çin, Pekin nüfusu 19 milyon 437 bin -Hindistan, Kalküta nüfusu 18 bin 698 bin -Rusya, Moskova nüfusu 17 milyon 693 bin -Tayland, Bangkok nüfusu 17 milyon 573 bin -Bangladeş, Dakka nüfusu 16 milyon 839 bin -Buenos Aires nüfusu 16 milyon 216 bin -Japonya, Keihanshin-Osaka-Koba-Kyoto nüfusu 15 milyon 490 bin -Nijerya, Lagos nüfusu 15 milyon 487 bin -ABD, Los Angeles nüfusu 15 milyon 477 bin -Türkiye, İstanbul nüfusu 15 milyon 311 bin -Pakistan, Karaçi nüfusu 15 milyon 292 bin -Kongo, Kinşasa nüfusu 15 milyon 56 bin -Çin, Shenzhen nüfusu 14 milyon 678 bin -Güney Afrika, Johannesburg-Pretoria, 14 milyon 167 bin -Hindistan, Bangalore nüfusu 13 milyon 999 bin -Vietnam, Ho Chi Minh Kenti nüfusu 13 milyon 954 bin -İran, Tahran nüfusu 13 milyon 819 bin -Brezilya, Rio de Janeiro nüfusu 12 milyon 486 bin -Çin, Çengdu nüfusu 11 milyon 920 bin -Hindistan, Chennai nüfusu 11 milyon 564 bin -Pakistan, Lahor nüfusu 11 milyon 148 bin -Birleşik Krallık, Londra nüfusu 11 milyon 120 bin -Fransa, Paris nüfusu 11 milyon 27 bin -Çin, Tientsin nüfusu 10 bin 932 bin -Hindistan, Haydarabad nüfsu 9 milyon 840 bin -Çin, Vuhan nüfusu 9 milyon 729 bin -Japonya, Nagoya nüfusu 9 milyon 522 bin -Kolombiya, Bogota nüfusu 9 milyon 274 bin -Tayvan, Taipei nüfusu 9 milyon 78 bin -ABD, Chicago nüfusu 9 milyon 13 bin -Peru, Lima nüfusu 8 milyon 992 bin -Angola, Luanda nüfusu 8 milyon 883 bin -Malezya, Kuala Lumpur nüfusu 8 bin 639 bin -Çin, Çongçing nüfusu 8 milyon 261 bin -Çin, Dongguan nüfusu 8 milyon 142 bin -Hindistan, Pune nüfusu 7 milyon 948 bin -Çin, Nankin nüfusu 7 milyon 729 bin -Hindistan, Ahmedabad nüfusu 7 milyon 717 bin