Dünyada eşi benzeri olmayan felaket! AFAD Başkanı acı tabloyu açıkladı: Yer kabuğu yerinden...







ORHAN TATAR DEPREM AÇIKLAMALARI







Ülkemizde yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük deprem sonrasında milyonlarca insan depremden doğrudan etkilendi. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar konu ile ilgili sık sık açıklama yapıyor. Tatar'ın son deprem açıklamaları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar deprem sonrasında fay hatları ile ilgili açıklamalarına devam ediyor. Orhan Tatar deprem ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Daha düne kadar yer kabuğundaki 3-4 metre olan değişmeler deprem sonrasında alınan bilgilere göre 7 metre 30 santim oldu. Doğu Anadolu fay üstünde gerçekleşen deprem sonrasında fay üstündeki 5 ayrı segment depremle birlikte yıkıldı. Güney itibariyle sayılırsa yüzey kırığı sahada yapılmış olan şimdiki çalışmalarla Hatay kuzey bölgesinde başlayarak Pazarcık, Gölbaşı ve kuzeye doğru devam etti. Deprem bölgesinde 5 ve 6 büyüklüğünde toplam 38 artçı yaşandı. Avrupa'da birçok ülkeden daha büyük daha geniş bir alana yayıldı bu deprem. Artçı sarsıntılar sürüyor.Vatandaşların ağır hasarlı binalardan kesinlikle uzak durması lazım. Yıkılmamış binalarda da yıkım olabilir. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin belli yerlerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Çığ tehlikesi olabilir. Yerleşim yerlerinin yakınında olan vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Bazı yerlerde de heyelan tehlikesi olabilir. Mucize kurtuluşlar sürüyor. Bu durumlardan çok mutlu oluyoruz. Dünya üzerinde deprem sonrasında 15 gün sonra bile enkazlardan sağ çıkan insanlar var. Biz umut etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar elde ettiğimiz verilere göre 400 km yüzey kabuğu kırıldı. Kırılma sonucunda da büyük bir deformasyon oluştu. Bu ortaya çıkmış olan enerji çok büyük. Hasar tespit çalışmaları Çevre Bakanlığı ekipleriyle birlikte devam ediyor.'