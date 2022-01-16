DÜNYA
16 Ocak 2022 - 14:08

Dünyanın 1 numarası tenisçi Djokovic için sınır dışı kararı!

Aşı karşıtı olması ve istenilen belgeleri sunamaması nedeniyle Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edilme kararı aldığı bildirildi.

DÜNYA
16 Ocak 2022 - 14:08
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Dünyanın 1 numarası tenisçi Djokovic için sınır dışı kararı!
Avustralya'da düzenlenen turnuvalar için ülkeye gelen fakat ülkenin yürürlükte olan aşı kurallarına uymayan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ikinci kez vizesinin iptal edildiği öğrenildi. hükümet tarafından vizesi iptal edilen Djokovic'in, sınır dışı edileceği konuşuluyor.







Vizesinin iptali için hükümete itiraz eden Sırp tenisçi Novak Djokovic, itirazı kabul edildikten sonra duruşması Avustralya Federal Mahkemesinde görüldü. Yerel saatle sabah 09.30'da başlayan duruşmada aşı karşıtı olması nedeniyle ülkenin yürürlükte olan aşı kulları ile ilgili belgeleri sunamayan Sırp tenisçi Djokovic'in avukatlarının savunmasını mahkeme heyeti tarafında kabul edilmedi.


3 hakimden oluşan mahkeme heyeti, Göç Bakanı Alex Hawke'nin verdiği yetkileri kullanarak verilen kararı haklı buldu ve vize iptal kararını onaydan geçirdi.


Duruşmada alınan bu karar sonrası Djokovic'in, Avustralya'dan sınır dışı edilmesi kesinleşirken duruşmadan çıkan kararın temyiz yolunun kapalı olduğu belirtildi. Dünyanın 1 numarası olarak gösterilen Novak Djokovic'in ne zaman sınır dışı edileceği ilgili tarih ise henüz bir netlik kazanmadı.
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