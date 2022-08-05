Dünyanın dönüşü hızlandı! 1 gün artık 24 saat olamaktan çıkıyor













Dünyanın dönüş hızı neden yükseldi?

Bilindiği üzere dünya 24 saatte bir dönüyor ve bu 1 güne tekabül ediyor. Fakat Uluslararası Yer Dönme ve Referans Sistemleri Servisi'nin (IERS) verileri var olan bir değişimi verilerine işledi. 29 Haziran 2022'de bilim adamları tarafından kurulan atomik saatler dünyanın mevcut dönmesinin hızlandığını ölçtü.Dünyanın kendi ekseni etrafında yeni verilere göre 1,59 milisaniye daha hızlı dönmeye başladığını tespit eden bilim insanları bu hızı henüz tam olarak neyin etkilediğini anlayamadıklarını söylüyorlar. Onlara göre, dünyanın dönme hızındaki değişim, gezegende yer alan tüm navigasyon sistemlerinin yanı sıra bilgisayarları, akıllı telefonları ve doğal olarak da iletişim sistemlerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebileceği görüşünü savunuyorlar.Dünyanın dönüş hızının yükselmesiyle ilgili pek çok görüş ortaya atılıyor. Kesin kanıt olmasa bile bu hipotezlerden bazıları şöyle sıralanıyor: - Buzulların erimesinden dolayı kutuplardaki ağırlık kaybı - Sismik faaliyetlerin neden olduğu okyanus gelgitleri - Ay'ın yerçekimi üzerindeki kuvveti - Chandler yalpalama denilen etkiUluslararası Astronomi Birliği üyelerinden Christian Bizouard, dünyanun dönüş hızının artmasının nedenini henüz bilmediklerini sadece içsel bir durum olarak bazı hipotezleri olduğunu söylüyor. Bu hipotezlerin en başında ise çekirdeğin hareket durumu var. Bizouard, dünyanın hızında meydana gelen artışın GPS uyduları için kullanılan atomik saatlerin üzerinde bir etkiye sahip olabileceğini belirtirken Ağ Zaman Protokolü (Network Time Protocol) sunucuları ile birlikte senkronize edilen akıllı telefonlar ile birlikte bilgisayarlarda olan iletişim sistemlerinin potansiyel sonuçlarının olabileceğini ifade etti.