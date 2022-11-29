DÜNYA
29 Kasım 2022 - 10:52

Dünyanın en büyüğü ABD'deki Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra hareketlendi: Depremler peş peşe geldi!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması (USGS), dün Hawaii'deki dünyanın en büyük yanardağı olan Mauna Loa'nın aktif olduğunu duyurdu. 38 yıl sonra patlayan bir yanardağa ev sahipliği yapan adanın sakinleri, en kötü senaryoya hazırlanmaları konusunda uyarıldı.

DÜNYA
29 Kasım 2022 - 10:52
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Dünyanın en büyüğü ABD'deki Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra hareketlendi: Depremler peş peşe geldi!


Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), dün Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa'nın 38 yıl sonra ilk kez faaliyete geçtiğini duyurdu. Volkanın içinde lav akıntıları ve kül patlamaları meydana geldi, ancak yerel halk en kötüsüne hazırlandıklarını söylüyor.

Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra

38 YIL ÖNCE PATLADIĞINDA BÖLGEDE YERLEŞİM YOKTU



Mauna Loa'nın seferberliği çevredeki kasabaları hemen tehlikeye atmasa da, yetkililer bölge sakinlerine lav akışının yerleşim yerlerine doğru akmaya başlaması durumunda tahliyeye hazırlanmalarını söyledi. Mauna Loa 38 yıl önce en son patladığında, bölgedeki yerleşim yerlerinin çoğu ortalarda yoktu.

Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra

USGS, Büyük Ada'daki yaklaşık 200.000 kişiyi patlamanın "çok dinamik olduğu ve lav akışlarının yerini ve yolunu hızla değiştirebileceği" konusunda uyardı.

Dünyanın en büyük volkanı Maunoloa, en son 1984'te patlamıştı.

Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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