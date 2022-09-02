Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı







Alman gemisinden şok karar!







Alman ve Çin yapımı olan en büyük yolcu gemisinin maliyetinin yüksekliği dudak uçuklattı. Global şirkete ait olan bu geminin bitmesine yakın şirketin iflas etmesi üzerine yeni kararlar alınmaya başlandı. Alıcı bulamayan Global Dream gemisi için şaşırtan karar üzerine neler olacağı merak edildi.9 bin yolcu kapasiteli olan dünyanın en büyük gemisi Global Dream'ın maliyeti 1.2 milyar sterline mal olması üzerine şirketin iflas etmesi şaşırtan karar oldu. Uzun zamandır beri yapımına ara verilen dünyanın en büyü gemisine alıcı bulunamadığından dolayı şirket hurda kararını aldı. Normal gemilerin yanı sıra Global Dream gemisi içerisinde sinema ve açık su parkı yer almaktadır. Normal yolcu gemilerinden çok daha büyük olan bu geminin kardeşi olarak adlandırılan Globa Dream, henüz piysadan çekilmemesi durumunda yolcu kapasitesi 6 bin 988 yolcudur. Yapımları Alman şirkete ait olan iki gemi şuan da Alman tersanelerinde yer almaktadır.