DÜNYA
02 Eylül 2022 - 18:56

Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı

9 bin yolcu kapasiteli olan dünyanın en büyük yolcu gemisi Global Dream II, henüz suya çıkarılmadı. Geminin alıcısının olmaması halinde sahibi olan şirketten hurda kararı çıktı. Milyonlarca sterline mal olan geminin ne olacağı merak konusu oldu. İşte, Global Dream II gemisine dair merak edilenler haberimizde

DÜNYA
02 Eylül 2022 - 18:56
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Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı


Alman ve Çin yapımı olan en büyük yolcu gemisinin maliyetinin yüksekliği dudak uçuklattı. Global şirkete ait olan bu geminin bitmesine yakın şirketin iflas etmesi üzerine yeni kararlar alınmaya başlandı. Alıcı bulamayan Global Dream gemisi için şaşırtan karar üzerine neler olacağı merak edildi.

Global Dream gemisi

Alman gemisinden şok karar!



9 bin yolcu kapasiteli olan dünyanın en büyük gemisi Global Dream'ın maliyeti 1.2 milyar sterline mal olması üzerine şirketin iflas etmesi şaşırtan karar oldu. Uzun zamandır beri yapımına ara verilen dünyanın en büyü gemisine alıcı bulunamadığından dolayı şirket hurda kararını aldı. Normal gemilerin yanı sıra Global Dream gemisi içerisinde sinema ve açık su parkı yer almaktadır. Normal yolcu gemilerinden çok daha büyük olan bu geminin kardeşi olarak adlandırılan Globa Dream, henüz piysadan çekilmemesi durumunda yolcu kapasitesi 6 bin 988 yolcudur. Yapımları Alman şirkete ait olan iki gemi şuan da Alman tersanelerinde yer almaktadır.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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