GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 01:43

Dünyanın en büyük yatı Aviva Bodrum'a demir attı!

İnsanlar dünyadaki en büyük yatın hangisi olduğunu ve nerede demirlediğini merakla araştırıyor. Dünyanın en büyük yatı hangisi? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 01:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dünyanın en büyük yatı Aviva Bodrum'a demir attı!


Dünyanın en büyük süper yatı olarak bilinen Aviva'nın Türkiye'ye demirlemesi insanları şaşırttı. Aviva internet üzerinden merakla araştırılıyor. Peki Aviva'nın büyüklüğü ne kadar? Dünyanın En Büyük Yatı Aviva ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en büyük yatı Aviva

Dünyanın en büyük süper yatı olarak bilinen Aviva Yatı Türkiye Bodrum'a demir attı. Cayman Adaları bayrağına sahip olan Aviva yatının uzunluğu tam 98 metre olarak biliniyor. Aviva şu an Yalıkavak koyunda bulunuyor. İngiliz kulübü Tottenham'ın sahibi İngiliz iş insanı Joe Lewis'e ait olan dünyanın en büyük yatı Aviva'nın maddi değerinin ise 150 milyon dolar olduğu öğrenildi.



Dünyanın En Büyük Yatı Aviva

Aviva büyüklüğü

Dünyanın en büyük yatı Aviva 2017 senesinde yapılmıştır. Yatın içinde 40 adet suit oda bulunuyor. Aviva toplamda 4 katlı ve mavi renkleri ile oldukça dikkat çekmeyi başarıyor. Bodrum'a demirleyen ve toplamda 5.1 milyar dolar serveti olduğu öğrenilen Joe Lewis'in yatında olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat yatta bir hareketlilik olduğu bölge halkı tarafından fark edildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji öldürücü sıcaklarla ilgili uyarı yaptı: Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 42 dereceyi geçebilir
Meteoroloji öldürücü sıcaklarla ilgili uyarı yaptı: Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 42 dereceyi geçebilir
Ölüm maaşı nedir? Ölüm maaşı kimlere verilir? E-Devlet ölüm maaşı başvuru şartları belli oldu
Ölüm maaşı nedir? Ölüm maaşı kimlere verilir? E-Devlet ölüm maaşı başvuru şartları belli oldu
Son Haberler
İngiltere'nin Ruanda Planı nedir? Ruanda Planı Türkiye gündemine bomba gibi düştü!
İngiltere'nin Ruanda Planı nedir? Ruanda Planı Türkiye gündemine...
Duy Beni dizisi Melisa karakteri kim? Duy Beni dizisi Melisa kaç yaşında? Duy Beni dizisi Melisa'nın gerçek kimliği
Duy Beni dizisi Melisa karakteri kim? Duy Beni dizisi Melisa kaç yaşında?...
Zamları duyunca afallayan Hülya Avşar, 'fiyatlar uçmuş' diyerek isyan etti!
Zamları duyunca afallayan Hülya Avşar, 'fiyatlar uçmuş' diyerek isyan...
İslam Memiş altın yatırımcılarına önerilerde bulundu: Altının düştüğüne aldanmayın
İslam Memiş altın yatırımcılarına önerilerde bulundu: Altının...
Erkan Petekkaya'nın merakla beklenen filmi 'Filme Gel'in oyuncu kadrosu şekillendi
Erkan Petekkaya'nın merakla beklenen filmi 'Filme Gel'in oyuncu kadrosu...
Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!
Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!
MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir, kaç yaşında? MasterChef Zeynep Yakut hakkında bilgiler
MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir, kaç yaşında?...
Meteoroloji öldürücü sıcaklarla ilgili uyarı yaptı: Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 42 dereceyi geçebilir
Meteoroloji öldürücü sıcaklarla ilgili uyarı yaptı: Önümüzdeki...
İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgası 4 günde 237 kişinin ölümüne neden oldu!
İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgası 4 günde 237 kişinin ölümüne...
Ölüm maaşı nedir? Ölüm maaşı kimlere verilir? E-Devlet ölüm maaşı başvuru şartları belli oldu
Ölüm maaşı nedir? Ölüm maaşı kimlere verilir? E-Devlet ölüm...
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? Acun ve Şeyma'nın Bodrum'da kameralara yansıyan tartışma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? Acun ve Şeyma'nın...
Barcelona hangi isimler için teklif bekliyor? Xavi Hernandez 5 futbolcusundan vazgeçti!
Barcelona hangi isimler için teklif bekliyor? Xavi Hernandez 5 futbolcusundan...
Küresel örgüt Türkleri dolandırdı! 200 milyon dolar uçtu!
Küresel örgüt Türkleri dolandırdı! 200 milyon dolar uçtu!
İcralık olanlar kredi çekebilir mi? İcralık olanların kredi çekme şartları nelerdir? İcralık olanlara kredi veren bankalar açıklandı
İcralık olanlar kredi çekebilir mi? İcralık olanların kredi çekme...
Eda Taşpınar'ın tatilinden paylaştığı üstsüz fotoğraflar nefesleri kesti!
Eda Taşpınar'ın tatilinden paylaştığı üstsüz fotoğraflar nefesleri...