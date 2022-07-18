Dünyanın en büyük süper yatı olarak bilinen Aviva'nın Türkiye'ye demirlemesi insanları şaşırttı. Aviva internet üzerinden merakla araştırılıyor. Peki Aviva'nın büyüklüğü ne kadar? Dünyanın En Büyük Yatı Aviva ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 01:43
Dünyanın en büyük yatı Aviva Bodrum'a demir attı!
İnsanlar dünyadaki en büyük yatın hangisi olduğunu ve nerede demirlediğini merakla araştırıyor. Dünyanın en büyük yatı hangisi? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 01:43