Dünyanın en dayanıklı binalarından biri Türkiye'de! Depremde çivi oynamayan 8 yapı. Yıkılmayan binalar. Deprem değil evler öldürüyor, yapılar öldürüyor. Bunun en iyi örneklerini ise Japonya'da görebiliyoruz. Son yapılan değerlendirmelere göre depreme dayanıklı yapılar tespit edildi. Bu yapılar 8 nokta büyüklüğündeki depreme bile dayanabiliyor. Arasında Türkiye'de bulunan yapılar da var. Depremin boyutu ve şiddeti ne kadar büyük olursa olsun binalar depreme uygun olarak yapıldığı taktirde tek bir ölüm ve yıkım olmadan bu afetin üstesinden gelinebiliyor. Pek çok örneği dünyada mevcut. Aralarında Türkiye'de bir kaç yapı da bulunuyor. Peki bu sağlam yapılar hangileri? Tüm detaylar haberimizde...
MORİ KULESİ (JAPONYA)
Japonya'da bulunuyor. Billindiği üzere Japonya depremin en fazla olduğu ülke olarak geçiyor. Sismik dalgaların çok yoğun olması ve yüksek enerjili hatlar üzerinde bulunması nedeniyle ülke her an depreme hazır. Bu nedenle de ülkece deprem olunca kaçılması değil için kaçılması gereken bir yapı inşa edilmiş. O yapılardan biri de Mori Kulesi. Bu yapıda özel teknikler kullanılmıştır. Bu yapıda 192 adet içi sıvı dolu amortisör bulunmaktadır. Bu amortisörler ters etki yapmakta ve ters bir biçimde bina sallanmaktadır.