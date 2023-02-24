









MORİ KULESİ (JAPONYA)







NEW WİLSHİRE GRAND CENTER





KOMATSU SEİREN

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

Dünyanın en dayanıklı binalarından biri Türkiye'de! Depremde çivi oynamayan 8 yapı. Yıkılmayan binalar. Deprem değil evler öldürüyor, yapılar öldürüyor. Bunun en iyi örneklerini ise Japonya'da görebiliyoruz. Son yapılan değerlendirmelere göre depreme dayanıklı yapılar tespit edildi. Bu yapılar 8 nokta büyüklüğündeki depreme bile dayanabiliyor. Arasında Türkiye'de bulunan yapılar da var. Depremin boyutu ve şiddeti ne kadar büyük olursa olsun binalar depreme uygun olarak yapıldığı taktirde tek bir ölüm ve yıkım olmadan bu afetin üstesinden gelinebiliyor. Pek çok örneği dünyada mevcut. Aralarında Türkiye'de bir kaç yapı da bulunuyor. Peki bu sağlam yapılar hangileri? Tüm detaylar haberimizde...Japonya'da bulunuyor. Billindiği üzere Japonya depremin en fazla olduğu ülke olarak geçiyor. Sismik dalgaların çok yoğun olması ve yüksek enerjili hatlar üzerinde bulunması nedeniyle ülke her an depreme hazır. Bu nedenle de ülkece deprem olunca kaçılması değil için kaçılması gereken bir yapı inşa edilmiş. O yapılardan biri de Mori Kulesi. Bu yapıda özel teknikler kullanılmıştır. Bu yapıda 192 adet içi sıvı dolu amortisör bulunmaktadır. Bu amortisörler ters etki yapmakta ve ters bir biçimde bina sallanmaktadır.Los Angeles'te sismik dalgalar üzerinde bulunması nedeniyle eyalette düzenlemeler yapıldı. Depreme dayanıklı yapıların inşaasına özen gösterilen Los Angeles'in en yüksek binası olarak bulunan bina depreme uygun yapılmış tasarımı ile birlikte depreme karşı yıkımdan koruyor.Depreme karşı dayanıklı yapıların temelinde teknoloji bulunuyor. Bunlardan biri de Japonya'da bulunan KOMATSU SEİREN yapısında açıkça kendini gösteriyor. Depremden korunmak için yapı karbon fiberden geliştirilen yüksek gerilimli bir hat üzerine inşa edilmiş şekilde bulunuyor. Bu da depremden zarar görmesini ve binanın yıkılmasını engelliyor.Dünya genelinde depreme dayanıklı olarak bulunan yapılar arasında tanındık bir yer de var. Türkiye'de bulunan Sabiha Gökçen havalimanı depreme karşı oldukça dayanıklı bir yapı olarak inşa edilmiş. Teknolojinin konuştuğu ve 2 milyon metrekarelik yapıda bina 300’den fazla sismik izolatör üzerine inşa edilmiş. Deprem sırasında bina bir bütün halinde hareket ediyor. Hasar seviyesini minumum'a indiren yapı kurulan ve inşa edilen sismik izolatörler sayesinde şiddeti ciddi oranda azaltmaktadır.