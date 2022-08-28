Film
28 Ağustos 2022 - 21:46

Dünyanın En Güzel Kokusu filminin konusu ne? Filmde oynayan oyuncular ve gerçek isimleri

12 Şubat 2016 tarihinde beyaz perde de gösterime giren Dünyanın En Güzel Kokusu filmi döneminin en çok izlenen yapımlarından olurken televizyonda ilk kez filmin yayınlanması üzerine tanıtımı gösterilmeye başladı. Star TV'de ilk kez yayınlanacak olan Dünyanın En Güzel Kokusu film konusu nedir, oyuncular kimlerdir? İşte, Dünyanın En Güzel Kokusu filmi hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Film
28 Ağustos 2022 - 21:46
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Dünyanın En Güzel Kokusu filminin konusu ne? Filmde oynayan oyuncular ve gerçek isimleri
Başrollerinde Rıza Kocaoğlu ve Tuğba Ünsal'ın yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu filmi televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşacaktır. 2016 senesinde vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Aşk konulu olan film hakkında merak edilenler haberimizde

Dünyanın En Güzel Kokusu film oyuncuları

Rıza Kocaoğlu,

Tuba Ünsal,

Burak Altay,

Esra Ruşan,

Nezih Tuncay,

Feriha Eyüpoğlu

Dünyanın En Güzel Kokusu filmi televizyonda ne zaman?

2016 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu filmi ilk kez televizyonda izleyici ile buluşacaktır. Star TV'de 23.30'da sevilen film yayınlanacaktır.

Dünyanın En Güzel Kokusu film konusu ve oyuncuları

Dünyanın En Güzel Kokusu film konusu

Evliliğin gerçekleşmesiyle beraber ilişkileri ortadan kaldırdığını düşünen Hakan, şarkı sözü yazarı olarak bilinirken özel hayatında ise sıklıkla sevgili değiştirmektedir. Hakan'ın en yakın arkadaşı Derya ise ilişkiye başlamakta zorlanmaktadır. Çocuk özlemi çeken iki arkadaşın aldığı karar ise herkesi şaşırtır. Hakan bir gün çocuk yapmak için Derya'ya teklif sunar ve olaylar başlar. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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