Dünyanın en ideal ve güzel kadını bu kişi oldu! 8000 rakibinin arasından bu özelliğiyle öne çıktı













Dünyanın en güzel kadını bilimsel olarak seçildi! 8 binden fazla kişinin arasından titizlikle seçildi. Güzellik anlayışları kişiden kişiye değişebilir, ancak bazı ölçütlere göre ideal güzellik belirlenebilir. Bu nedenle, dünyanın en güzel yüzüne sahip kişiyi seçmek için büyük bir araştırma yapıldı ve sonunda en güzel kişi belirlendi. Güzellik standartları farklı ülkelerde farklılık göstermektedir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, kadınların üzerindeki güzellik baskısı gün geçtikçe artmaktadır. Estetik olarak hoş görünen kadınlar, çeşitli yarışmalar ve araştırmalarla belirlenmektedir. Bu tür araştırmalarda, altın oran tekniği kullanılmaktadır. Herkesin kendine özgü bir güzellik tanımı ve çekicilik anlayışı olsa da, bilim açısından her şey ölçümler ve doğru oranlarla ilgilidir.İngiliz kozmetik şirketi Lorraine Cosmetics, 2012 yılında "Britanya'nın en mükemmel yüzünü" seçmek için bir yarışma düzenledi ve 18 yaşındaki Dover Dilbilgisi öğrencisi Florence Colgate, parlak cilt, doğal sarı saçlar ve ışıltılı mavi gözleriyle galip ilan edildi. Dünyanın en güzel yüzü, 8 binden fazla katılımcı arasından seçildi. O zamandan beri, bilimsel olarak en güzel yüz unvanı diğer kadınlara verildi. En son olarak, 2022'de Dr. Julian De Silva, yeni bilgisayarlı haritalama tekniklerini kullanarak en mükemmel yüze sahip kadını seçti ve aktris Jodie Comer seçildi.Daily Mail'in belirttiğine göre, seçim sürecinde "yarışmacılar makyajsız olarak değerlendirildi ve estetik cerrahi veya kimyasal iyileştirme yaptırmışlarsa girişleri yasaklandı." Güzellik, simetri ve yüz hatlarının "Altın Oran" olarak bilinen ölçümleriyle belirlenmektedir. Florence Colgate'in Altın Oran puanı neredeyse mükemmel bir 1.618 iken, Jodie Comer'inki ise yüzde 94.52 doğru oranda olması nedeniyle bilimsel olarak en mükemmel yüz olarak belirlendi. Ancak, iki kadının farklı ölçümlerle puanlandırılmış olması, gerçekten en mükemmel yüzün hangisi olduğunu belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Altın Oran, "iki parça uzunluğunun, toplamlarının iki uzunluktan daha büyük olanına oranıyla aynı orana sahip olması durumunda elde edilir" ve altın bölüm olarak da bilinir. Çoğu satış noktası, Colgate'in gözbebekleri arasındaki boşluğun yüzünün kulaktan kulağa genişliğinin yarısı kadar olduğu bulguları nedeniyle İngiltere'deki en güzel kadın olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Daily Mail'e göre, Lorraine Cosmetics'in sponsor olduğu yarışmada makyaj yasağı vardı ve estetik cerrahi ya da kimyasal iyileştirme yaptırmış olanlar yarışmaya katılamıyordu. Güzellik, yüz hatlarının simetrisi ve Altın Oran olarak bilinen ölçümle ilgilidir. Altın Oran, iki parça uzunluğun toplamının, diğer uzunluklardan daha büyük olduğu oranı ifade eder.Bilim adamları, en çekici kadınların yüzlerinde, saç çizgisi ile çene arasındaki ölçümün üçte birinden biraz daha fazla olduğunu ve gözler ile ağız arasında göreceli bir mesafe olduğunu belirtiyor. Carmen Lefèvre, Andrews Üniversitesi Psikoloji Okulu'ndan bir algı uzmanı, güzelliğin simetri ile güçlü bir bağlantısı olduğunu söylüyor. Colgate'in yüzü, geniş gözleri, çıkık elmacık kemikleri, dolgun dudakları ve açık teni gibi güzellik standartlarına sahip. Son olarak, Colgate'in yüz ölçüleri, Altın Oran olarak bilinen phi değeri olan 1,618'e neredeyse mükemmel bir şekilde uyduğu için, bazıları onun yüzünün Altın Oran'ın mükemmel bir örneği olduğunu düşünüyor. Ancak, farklı insanlar tarafından farklı ölçümler kullanıldığı için, en mükemmel yüzün kim olduğuna dair kesin bir karar vermek zordur.