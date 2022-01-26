DÜNYA
26 Ocak 2022 - 16:07

Dünyanın en ilginç hamileliği! Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu..

Danimarka'da üçüz bebeklerine hamile olan bir kadının ileri doğru büyüyen karnının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Michella Meier-Morsi isimli kadın fotoğraflarını yayınlarken hamilelik sürecinde neler yaşadığını da anlattı.

DÜNYA
26 Ocak 2022 - 16:07
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Dünyanın en ilginç hamileliği! Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu..
Eşi benzeri çok fazla görülmemiş bir hamilelik süreci geçiren ve ileri doğru büyüyen karnıyla sosyal medyada gündem olan Danimarkalı anne, hamilelik süreciyle ilgili başında geçenleri anlattı.








Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşayan ve üçüz bebeklerine hamile olan anne Michella Meier-Morsi, ileri doğru büyüyen karnının fotoğraflarını paylaştı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.




Yaklaşık 260 bin takipçisini hayrete düşüren görüntülerde karnının çok farklı bir şekilde büyümüş olduğu görüldü. 15 Ocak tarihinde sezeryan yöntemiyle üç erkek bebeğini kucağına alan Meier-Morsi, doğum yapana kadar çok ağrılar yaşadığını söyledi.



35 hafta olduğunda ve bebeklerini kucağına alan genç kadın çok korktuğunu çünkü üçüzlerin bir veya üç ay daha midesinde kalması gerektiği için bu durumun çok bunaltıcı olduğunu ifade etti.



Michella Meier-Morsi'nin hamile olduğu süreç ve sonrasındaki bebeklerin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken bir çok kullanıcı kadının göbeğinin patlayacakmış gibi durduğu yorumlarında bulundular.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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