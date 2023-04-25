Dünyanın en kalabalık ülkesi listesindeki zirve isim bu hafta değişiyor!













"HİNDİSTAN BU HAFTA ÇİN'İ GEÇEBİLİR"

Yeni verilere göre Hindistan'ın nüfusu Nisan ayı sonunda 1.425 milyon 775.850'ye ulaşması değerlendiriliyor. Geçen hafta başka bir BM ekibi, yaptıkları araştırmaların sonucunda Hindistan'ın bu yılı ortalarına doğru Çin'i geçeceği konusunda bir tahin yürüttü.Bilindiği üzere Asya ülkeleri, 70 yıldan fazla bir süredir dünya nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler'e bağlı Ekonomik ve Sosyal İşlerden sorumlu departman (DESA) tarafından yapılan bir açıklamanın içeriğinde Çin'in dünyanın en kalabalık ülkesi listesinde çok uzun zamandır devam ettirdiği liderlik konumunu kısa bir süre kaybedebileceği belirtildi.Raporda, "Nüfus tahminlerindeki belirsizlikler sebebiyle Hindistan'ın nüfus büyüklüğü bakımından Çin'i geçmesinin beklendiği kesin tarih bir tahmindir ve revizyona tabidir" ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun geçtiğimiz hafta Hindistan'ın 2023 ortasına kadar Çin nüfusundan 2,9 milyon kişi daha fazla nüfus rakamına sahip olacağını duyurdu.Nüfus geçen yıl 1961'den beri ilk kez düştüğü için Çin'in doğurganlık hızı son yıllarda düşüyor. DESA'ya göre Çin'in nüfusu yüzyılın sonunda 1 milyarın altına düşebilir. Buna karşılık olarak ise Hindistan'ın nüfusunun on yıllar içinde artış göstermesi de beklenmekte olduğu ifade edildi.