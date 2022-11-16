Genel
16 Kasım 2022 - 12:18

Dünyanın en kaliteli restoran deneyimi Dubai'ye geliyor

Dubai dünya çapında iddialı bir yenilik merkezi olarak biliniyor ve restoran sahnesinde de durum farklı değil. Görünüşe göre ardı arkası kesilmeyen yeni açılışlarla, Dubai yemek yemek için dünyanın en iyi yerlerinden birine dönüşmek üzere. Pek çok farklı mutfağı bir arada barındıran Dubai'de ister Kaliforniya'dan gelen şık bir fast food zinciri, ister İbiza'dan gelen dünyanın en pahalı restoran deneyimini arayın, her fiyat ve zevk aralığında bir seçenek bulmak mümkün.

Genel
16 Kasım 2022 - 12:18
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Dünyanın en kaliteli restoran deneyimi Dubai'ye geliyor
Dubai dünya çapında iddialı bir yenilik merkezi olarak biliniyor ve restoran sahnesinde de durum farklı değil. Görünüşe göre ardı arkası kesilmeyen yeni açılışlarla, Dubai yemek yemek için dünyanın en iyi yerlerinden birine dönüşmek üzere.

Pek çok farklı mutfağı bir arada barındıran Dubai'de ister Kaliforniya'dan gelen şık bir fast food zinciri, ister İbiza'dan gelen dünyanın en pahalı restoran deneyimini arayın, her fiyat ve zevk aralığında bir seçenek bulmak mümkün.

Dünya üzerinde yer altı zenginlikleri anlamında önemli bir servete sahip olan Dubai'de fosil yakıtlar sonrasında da gelir elde etmek adına pek çok önemli girişim ve yatırım yapılmakta.

Dubai'de en çok konuşulan restaurantlar

dubai restaurant

Her ay aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce yeni açılış olsa da, işte yakın zamanda açılan ve göz atmaya değer 11 mekan,

 

  1. Dave's Hot Chicken
  2. Fi'lia
  3. Ginger Moon, W Dubai - Mina Seyahi
  4. L'Olivo at Al Mahara, Burj Al Arab
  5. Demon Duck by Alvin Leung, Caesars Palace Dubai
  6. Orfali Bros
  7. Mayısa Bay
  8. Inti, The Dubai EDITION
  9. Sublimotion, Mandarin Oriental, Dubai
  10. TABŪ, St. Regis Downtown
  11. Avatāra
EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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