MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 20:39

Dünyanın en seksi kadınından nefes kesen pozlar! Olivia Culpo yarı çıplak pozuyla herkesi büyüledi

2019’da Maxim Dergisince dünyanın en seksi kadını olan Olivia Culpo, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yarı çıplak pozla herkesi büyüledi. Seksi modelin paylaşımı sonrasında beğeniler havada uçuştu. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 20:39
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Dünyanın en seksi kadınından nefes kesen pozlar! Olivia Culpo yarı çıplak pozuyla herkesi büyüledi


Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi olan Olivia Culpo, bir dergi çekimi için kameraların karşısında yer aldı. ABD'li seksi modelin cesur paylaşımı sonrasında takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

İşte büyüleyen o kare:



olivia culpo

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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