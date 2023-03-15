Dünyanın en sevilen futbol takımları onlar! Listede sadece bir tane Türk takımı var: Sürpriz sonuç şaşırttı







DÜNYANIN EN SEVİLEN 25 FUTBOL TAKIMI







Yapılan bir ankete göre dünya üzerinde en çok sevilen futbol takımları belli oldu. Peki takımlar hangileri? Takımlar arasında hangi Türk takımı var? Dünyanın en sevilen 25 futbol takımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Futbol heyecanı hız kesmeden devam ederken İspanya gazetesi Marca büyük bir anket yaptı. İspanyol gazete tarafından yapılan ankete göre dünyanın en sevilen 25 takımı belli oldu. 25 takım içerisinde sadece bir tane Türk takımı var. Dünyanın en sevilen 25 takımı arasında yer alan tek Türk takımı Galatasaray oldu.Galatasaray yapılan ankete göre 20. sırada yerini aldı. Marca tarafından yapılan ankete göre sondan başa doğru en sevilen 25 futbol takımı şu şekilde belirlendi; Raja Casablanca takımı, Atletico Nacioanal takımı, Club America, Atletico Madrid, Steaua Bükreş, Galatasaray, Colo Colo, La Galaxy, Barcelona, Penarol, Palmeiras, Flamengo, Santos, River Plate, Boca Juniors, Juventus, Benfica, Bayern Münih, Porto, Manchester United, Ajax, Milan, Liverpool, Real Madrid ve ilk sıraya da Persepolis takımı yerleşti.