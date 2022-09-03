YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:13

Dünyanın En Ünlü 'Dev'leri İstanbul'da

Dünyaca ünlü ‘Devler Ormanda’ sergisi 9 Eylül’de Life Park İstanbul’da ziyarete açılacak.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:13
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Dünyanın En Ünlü ‘Dev'leri İstanbul'da


Dünyaca ünlü ‘Devler Ormanda' sergisi 9 Eylül'de Life Park İstanbul'da ziyarete açılacak.


Toplamda 5 metre yüksekliğe ulaşan 30'dan fazla animatronik figürun yer aldığı, dünyaca ünlü ‘Devler Ormanda' sergisi 9 Eylül'de Life Park İstanbul'da ziyarete açılacak. Sergide iyi ve kötü devlerin yanı sıra; Sisler Vadisi efsanesindeki peri masalı karakterleri ve Grojut adında bir asiden oluşan serginin ana karakteri ziyaretçilere ilginç hikayelerini anlatacak. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem Hükümdar Gudurund karakterine, Emre Karayel ise Dev Zhurnh karakterine sesiyle hayat veriyor.




Ziyaretçiler sergiyi gezerken, Devler Krallığı'nın hikayesini öğrenecek; 8 metreden uzun olan bazı dev yaratıkların gücünü hissedecek ve bu özel krallığa hayran kalacak. Verilen bilgilere göre Ekim sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide, minikler kadar anne ve babalar da unutulmadı. Büyülü bir ormanda dev masal kahramanları ile vakit geçirdikten sonra, birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerinin sunulduğu Gastro Köy ziyaretçilere enfes lezzetler vaad ediyor. Sergi, hafta içi 10.00 - 19.00, hafta sonu 11.00 - 21.00 saatleri içersinde ziyarete açık olacak.


12 tır ile gelen serginin kurulumu 20 gün sürdü


Dünyanın dört bir yanında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan sergi İstanbul ayağı için hazırlıklar devam etmekte. 12 Tır ekipman ile gelen serginin hazırlıkları 20 gün öncesinden başladı. 5 metre boyunda animatik devleri yerleştirmek için alanda eş zamanlı 8 adet vinç çalıştı. Serginin karakterlerini Selçuk Yöntem ve Emre Karayel'in yanı sıra, toplamda 30 sanatçı sesi ile canlandırdı.

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Haber Editörü
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