Dünyanın en zengini Bill Gates'in kullandığı cep telefonu modelini duyan şaşkına döndü!













BİLL GATES'İN TERCİHİ SAMSUNG

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, yaptığı çarpıcı açıklamalarda sürekli gündem yer alan isimlerden biridir. Gates geçtiğimiz günlerde geleceğin teknolojisine ilişkin yaptığı açıklamasında yapay zeka teknolojisinin dönemimizde bir devrim niteliğinde yer aldığını söylemiş ve teknolojinin ilerlediğini vurgulamıştı. Bu açıklamalar sonrası da ünlü iş adamı kullandığı akıllı telefonuyla yeniden gündeme geldi. Mevcut kullandığı modelinde değişiklik kararı verdiğini ve bu kapsamda kendisine yeni bir telefon aldığını katıldığı etkinlikte söyleyen Bill Gates, cep telefonunu herkese gösterdi.Geçen yıl Bill Gates'in Samsung'u kullandığını bazılarınız hatırlayabilir. Microsoft kurucusu, Güney Koreli şirketin Galaxy Z Fold 3 katlanabilir modelini kullanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de Samsung başkanı Lee Jae-yong'u ziyaret eden Gates, kendisine hediye olarak bir Galaxy Z Fold 4 aldığını söyledi. Ünlü iş adamı, Z Fold 3'ün yeni versiyonu olan Z Fold 4'e geçeceğini ve Samsung'ta kalacağını açıkladı. Bill Gates'in katlanabilir akıllı telefonları tercih etmesinin birkaç nedeni var.Samsung'un Galaxy Z Fold 4 modeli tam olarak Microsoft'un kurucusunun istediği özelliklere sahip. Katlanır ekranlar için özel olarak optimize edilmiş bir Microsoft uygulaması, Bill Gates'in dikkatini oldukça fazla çekiyor. Microsoft ve Samsung, yazılım optimizasyonu için uzun süredir birlikte çalışıyor. Bu da, Gates'in neden Samsung'u tercih ettiğini gösteriyor. Ünlü milyarder tablet kullanmadığını belirtiyor ve bu nedenle Galaxy Z Fold 4'ün ekranının kendisi için yeterli derecede olduğunu söylüyor.