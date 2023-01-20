Dünyanın en zor dikkat testi! Resimde tek bir hata var: Bulanın zekası ayakta alkışlanacak cinsten!







AİLE YEMEK ODASINDAKİ HATAYI BULUN











FOTOĞRAFTAKİ HATAYI FARK ETTİNİZ Mİ?

Eğlenceli oyunları ve bulmaca çözmeyi sevenler için harika bir dikkat testi hazırlandı. Bilindiği üzere zeka oyunları, beyninizin yaratıcı tarafını daha iyi kullanmanız ve çalışma şeklini değiştirmenizi sağlamaya yardımcıdır. Bu tür zeka testlerini çözerken yaratıcı olmalısınız ve sorunu farklı şekilde analiz etmelisiniz. Bu zeka oyununda, aile yemeğindeki resimlerdeki gizli hataları bulmanız gerekecek. Zeka oyunları, genellikle üzerinde düşünmeniz gereken eğlenceli bilmecelerden biridir. Olağanüstü yaratıcı düşünmenizi sağlayacak ve birçok kişinin kafasını karıştıracak bu yapbozlar aynı zamanda yaratıcı düşünce ve gözlem gelişimine katkı sağlar. Bir aileyi yemek yerken gösteren bir resim var. Odadaki nesneleri ve kişileri dikkatlice incelemeli ve bu hatayı 15 saniye içerisinde fark etmelisiniz.Yukarıdaki resimde, bir aile akşam yemeği yemek için yemek masasına oturmuşlar. Görüntüye dikkatli bakarsanız bir hatayı rahatlıkla görebilirsiniz. Yaşlı adamın ayakta durduğu ailenin geri kalanının ise masada oturduğunun görüldüğü resimde masanın üzerinde büyük bir hindinin d eyer aldığı görülmektedir. Ancak resimde gizli bir hata var. İşte 15 saniyen başladı.. Cevap aslında çok kolay ama zor gibi görünen soruyu cevaplamadan önce resme yakından bakmanız gerekiyor. Bir uyarı yapmak gerekirse bu zeka oyununda cevap sorunun hemen altında duruyor. Çok fazla kaydırmayın ve lütfen hile yapmayın..Bu zeka oyununda, aile yemek odası fotoğrafındaki hataları tespit etmeniz gerekecek. Şimdi daha yakından ve dikkatlice bakın, bir şeylerin ters gidip gitmediğini görün. Tuhaf bir şey fark ettiniz mi? İlk başta resimdeki her şey doğrun gibi görünse de birkaç dakika sonra görüntüde asıl hata belirlemiş olacaksınız. İpucu: Sorun aslında yemek odasında olan bir kişinin taktığı aksesuarlarda.Zeka testinde yemek odasında bulmaya çalışılan hatanın yemek masasında oturan adamın gözlüklerinde olduğu fark ediliyor. Yani fotoğrafın hatası, erkek gözlük camlarının iki farklı şekle sahip olmasıdır: oval ve dikdörtgen. Bu bulmaca biraz zordu ama çözmesi uzun sürmedi, bu yüzden kolaydı. Bu tür zeka oyunları, aslına bakılırsa kişilerin matematik becerilerinin olmasını gerektirmez, ancak bilginizi ve yanal düşünmenizi basit bir şekilde test eder. Ancak, dakikalar içinde bir yanıta sahip olmak kesinlikle kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.