Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi. İşte ilk mesajlar













Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Semarkant'ta görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi. Putin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasının imzalanmasındaki çabaları için de teşekkür etti. Vladimir Putin, Rusya'dan Türkiye'ye gaz arzı konusu ile ilgili de "Türkiye'ye gaz arzının dörtte birinin ödemesi ruble üzerinden gerçekleşecek' ifadelerine yer verdi.