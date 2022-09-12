EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:16

Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz ve borsalarda merakla beklenen veriler bu hafta belli olacak!

Yeni haftada açıklanması beklenen yoğun veri gündemi tüm piyasaları meraklandırdı. Başta döviz kurları olacak şekilde uluslararası borsa, emtia borsası ve altın fiyatları yeni veriler doğrultusunda şekillenecek.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:16
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Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz ve borsalarda merakla beklenen veriler bu hafta belli olacak!


ECB'nin faiz artışı yapması ve FED'in Eylül ayında ki para politikasına dair belirsizliklerinin azalması ile beraber pozitif seyreden küresel piyasalar gözünü yeni haftada ABD enflasyonu ile beraber yoğun veri gündemine dikmiş durumda. ABD'nin geçtiğimiz ayda açıkladığı ve piyasaların büyük bir merak ile beklediği ABD enflasyon verileri TÜFE Temmuz ayında senelik bazda %8,5 oranında artış göstererek beklentiyi karşılayamamıştı. ABD'de Temmuz ayı içinde yavaşlayan enflasyon, Haziran'da da %9,1'i görerek 41 yıldaki en üst seviyesine ulaşmıştı.

Diğer yandan resesyon ile enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarındaki etkisi de devam ediyor. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası tarihte ilk defa politika faiz oranlarını 75 baz artırarak enflasyon ile mücadelelerini kararlı şekilde devam ettireceklerini açıkladı.



ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise faiz artırımlarında ki kararlılığını devam ettirerek gevşek para politikasına geçmenin büyük bedellerle sonuçlanacağını belirtti. Chicago FED Başkanı Charles Evans ise Eylül ayında gerçekleştirilen banka toplantısında 50 ya da 75 baz puanlık faiz artırımı yapılabileceğini söyleyerek faizin bu sene %3,25 ile 3,5 arasında, önümüzdeki senede ise %4 oranlarında olacağını ön gördüklerini belirtti. St. Louis FED Başkanı James Bullard da sene sonuna dek faiz oranlarının %3,75 ile 4 arasında seyretmesi taraftarı olduğunun altını çizdi. FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise FED'in faiz oranlarını en kötü, 2023 yılının ilk aylarına dek artırmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

 borsada faiz artışı

75 baz puan beklentileri artıyor!

FED'in 75 puan faiz artışı yapacağına yönelik beklentiler artıyor. Yapılan açıklamalar sonrasında FED'in 75 puan faiz artışı yapması beklentisi %90'ı buldu. Kasım ayı içerisinde yapılacak artışın 25 baz puan olma ihtimaliyse %82. FED'in Eylül ayında gerçekleştireceği faiz artırımıyla beraber beklentiler %8,5'lik, Temmuz ayına dair enflasyon verilerinin belirlendiği Ağustos'ta %60,5 ihtimal ile elli baz puan ve %39,5 ihtimal ile 75 baz puanında faiz artışı olacağı yönündedir.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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