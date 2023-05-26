Dünyanın tek gündemi Türkiye'deki seçim! New York Times ve BBC'den seçim analizi..

Dünya basını, 28 Mayıs'ta yeniden seçime gidilecek olan Türkiye'yi yakından takip ediyor, gelişmeleri okuyucu ve izleyicilerle paylaşıyor. New York Times (NYT), "Dünya, ikinci seçimin Türkiye'nin geleceğini ne derecede şekillendireceğini izliyor" dedi.
'ERDOĞAN İLK TURDA ÖNE GEÇTİ'İstanbul ofisi başkanı Ben Hubbard bir ABD gazetesine "Çoğu insan Erdoğan'ın kazanmasını bekliyor" dedi. Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin dünya sahnesinde olan rolünü nasıl etkileyeceği sorulduğunda Hubbard, NYT bazı Batılı ülkelerde Erdoğan'a muhalefet olduğunu kabul ettiğini belirterek değerlendirmelerini şöyle aktardı:
"Dünya çapında, ABD'de ve Avrupa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenildiğini görmek isteyen birçok liderler ve politikacılar vardı. Bunu alenen söylemediler."
ABD'li gazete, Erdoğan'ın Putin arasında iyi ilişkiler sürdürdüğünü kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın işgali sonrasında Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusuna katılmayı reddederek bunun yerine Rusya-Türkiye arasında olan ticari bağları genişletti" dedi. NYT ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Putin ile hem de Zelenski ile görüşme yapan ender liderlerden bir tanesi olduğunu da ifade etti. Frankfurter Ranschau ise Alman basınında yayınladığı haberinder 'Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın zaferidir" manşetini atarken Kılıçdaroğlu'nun sağcı seçmenleri ikna etmek için söylemini değiştirdiğini yazdı. Alman gazetesi, hareketin HDP'ye taban desteğini kaybetmesine yol açabileceğini vurguladı. Foreign Policy ise yazısında "Türkiye'nin 100. yıl dönümü yaklaşırken laikliğin yaratılmasının modası geçmiş olabilir ama milliyetçilik revaçta" ifadelerini kullandı.