Dünyanın tek gündemi Türkiye'deki seçim! New York Times ve BBC'den seçim analizi..

'ERDOĞAN İLK TURDA ÖNE GEÇTİ'







"New York Times'tan itiraf gibi seçim analizi"

'ERDOĞAN EN GÜÇLÜ FAVORİ KONUMUNDA'

BBC: KALABALIĞI ORKESTRA ŞEFİ GİBİ YÖNETİYOR

'MİLYONLARCA DEPREMZEDE BEKLENTİLERE MEYDAN OKUDU'

Dünya basını, 28 Mayıs'ta yeniden seçime gidilecek olan Türkiye'yi yakından takip ediyor, gelişmeleri okuyucu ve izleyicilerle paylaşıyor. New York Times (NYT), "Dünya, ikinci seçimin Türkiye'nin geleceğini ne derecede şekillendireceğini izliyor" dedi.İstanbul ofisi başkanı Ben Hubbard bir ABD gazetesine "Çoğu insan Erdoğan'ın kazanmasını bekliyor" dedi. Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin dünya sahnesinde olan rolünü nasıl etkileyeceği sorulduğunda Hubbard, NYT bazı Batılı ülkelerde Erdoğan'a muhalefet olduğunu kabul ettiğini belirterek değerlendirmelerini şöyle aktardı:"Dünya çapında, ABD'de ve Avrupa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenildiğini görmek isteyen birçok liderler ve politikacılar vardı. Bunu alenen söylemediler."ABD'li gazete, Erdoğan'ın Putin arasında iyi ilişkiler sürdürdüğünü kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın işgali sonrasında Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusuna katılmayı reddederek bunun yerine Rusya-Türkiye arasında olan ticari bağları genişletti" dedi. NYT ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Putin ile hem de Zelenski ile görüşme yapan ender liderlerden bir tanesi olduğunu da ifade etti. Frankfurter Ranschau ise Alman basınında yayınladığı haberinder 'Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın zaferidir" manşetini atarken Kılıçdaroğlu'nun sağcı seçmenleri ikna etmek için söylemini değiştirdiğini yazdı. Alman gazetesi, hareketin HDP'ye taban desteğini kaybetmesine yol açabileceğini vurguladı. Foreign Policy ise yazısında "Türkiye'nin 100. yıl dönümü yaklaşırken laikliğin yaratılmasının modası geçmiş olabilir ama milliyetçilik revaçta" ifadelerini kullandı."Muhteşem bir geri dönüşün ardından artık Türk liderler ön sıralarda yer alıyor" diyen Euronews, Kılıçdaroğlu'nun ilk turdan sonra rotasını değiştirdiğini belirterek, "Milliyetçi kartı oynamak yeterli değil. Aksi takdirde geri tepebilir."BBC, "20 yıllık iktidar ve aynı zamanda bir düzineden fazla seçimin ardından, Türk lider bu durumda nasıl çalışma yapacağını biliyor" diye yazdı ve Erdoğan'ın kalabalıkları bir ortekstra şefi edasında kontrol ettiğini de sözlerine ekledi. Times of Israel gazetesi, Erdoğan'ın ikinci tur oylamada favori olduğunu bildirdi ve "Kılıçdaroğlu'nun düşük performansı, ulusal oyların yalnızca yüzde 44,9'unu aldı." şeklinde yorumladı. Voice of America, Cumhur İttifarkı'nın meclis çoğunluğunu kazandığını bildirdi, ancak ikinci turdan birkaç gün önce Erdoğan'ın yarışı az puan farkla önde götürdüğünü yazdı.France 24 'Türkiye'deki deprem kurbanları ikinci tur öncesi Erdoğan'ın etrafında toplandı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. İlk tur sonuçlarını değerlendiren Fransız haber kuruluşu 'Yıkılan bölgede milyonlarca insan beklentilere meydan okudu ve Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten ve 14 Mayıs'ta Erdoğan'a oy verdi' dedi.