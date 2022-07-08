DÜNYA
08 Temmuz 2022 - 13:56

Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısında bulunan Nara kentinde konuşma yaparken suikasta uğradı. Göğsünden vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DÜNYA
08 Temmuz 2022 - 13:56
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Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti


Japonya'nın batısında bulunan Nara kentine giden ve orada bir konuşma yapan eski başbakan Shinzo Abe, bir suikaste uğradı. Abe, göğüsüne aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe



Japonya Devlet Televizyonu NHK'de yayınlanan son dakika haberinde Nara'da konuşma yaptığı sırada vurulan Shinzo Abe'nin sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve acil ameliyata alınan Abe'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Abe'nin suikaste kurban gitmesi tüm dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.

40'lı yaşlardaki saldırgan tutuklandı

Japonya Devlet Televizyonu NHK'de yayınlanan son dakika haberinde Nara'da konuşma yaptığı sırada vurulan Shinzo Abe'nin sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve acil ameliyata alınan Abe'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Abe'nin suikaste kurban gitmesi tüm dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.

Eski başbakan Shinzo Abe'nin ölümüne neden olan saldırganın 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilirken saldırganın suiakstin hemen ardından tutuklandığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Saldırıya ilişkin yayınlanan haberlerde Abe'nin kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçimler için başlattığı kampanyasına destek için düzenlenen etkinlikte gerçekleştirdiği konuşma sırasında göğsünden vurulduğu bildirildi.

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe

Japonya'da 2012-2020 dönemi arasında başbakanlık görevi yapan Abe ülkede en uzun süre iktidarda kalan başbakan olarak kayıtlara geçmişti. Abe, görevini 2 yıl önce sağlık gerekçelerini öne sürerek bırakmıştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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