Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti

Japonya'nın batısında bulunan Nara kentine giden ve orada bir konuşma yapan eski başbakan Shinzo Abe, bir suikaste uğradı. Abe, göğüsüne aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.
Japonya Devlet Televizyonu NHK'de yayınlanan son dakika haberinde Nara'da konuşma yaptığı sırada vurulan Shinzo Abe'nin sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve acil ameliyata alınan Abe'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Abe'nin suikaste kurban gitmesi tüm dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.
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Japonya'da 2012-2020 dönemi arasında başbakanlık görevi yapan Abe ülkede en uzun süre iktidarda kalan başbakan olarak kayıtlara geçmişti. Abe, görevini 2 yıl önce sağlık gerekçelerini öne sürerek bırakmıştı.