YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:22

Dur ihtarına uymayan araçtan atılan çantalarda 41.5 kilo eroin çıktı

Konya'da yol uygulamasında dur ihtarına uymayan araçtan atılan 2 çantada toplam 41.5 kilogram eroin elde edildi. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli Antalya'da yakalandı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:22
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Dur ihtarına uymayan araçtan atılan çantalarda 41.5 kilo eroin çıktı


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı yapan ve piyasaya uyuşturucu sürmek isteyen zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Ekipler 12 Ağustos tarihinde il girişinde yapılan yol uygulamasında bir aracı durdurmak istedi. Araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin aracı takibe alması üzerine Seydişehir ilçesinde kurulan polis barikatını aşarak kaçmaya devam etmekte olan şüphelilerin araçtan 2 adet çanta attığı bilgisi verildi.

Araçtan atılan çantalardan 41.5 kilo eroin maddesi çıktı



Araçtan atılan 2 adet çanta kontrol edildiğinde içerisinde 87 parça halinde 41.5 kg eroin maddesi çıktı. Narkotik ekipleri ise, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek zehir tacirlerini takip etmeye başladı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışma neticesinde 41.5 kilo eroin maddesi sevkiyatı yapan 2 uyuşturucu satıcısı Antalya ilinde yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına dahil edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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