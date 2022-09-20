YAŞAM
20 Eylül 2022 - 14:35

Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi

Sakarya'da durakta beklerken kalp krizi geçiren 80 yaşındaki kadın, belediye otobüsüyle hastanenin acil servisine yetiştirildi. Otobüste bir kişinin elindeki stetoskopla ihtiyar kadına müdahale etme çabası ise dikkatlerden kaçmadı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 14:35
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Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi

Adapazarı şehir merkezindeki Yazlık-Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı'nda yolcu almak için durakladı. Bu sırada otobüs durağında 80 yaşlarındaki bir kadın yere yığıldı. Bilinci kapanan kadının kalp krizi geçirdiğini farkına varan çevredeki vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bu sırada şoförle birlikte kaza yerinde yer alan belediyenin temizlik personeli, yolcuların da ekiplerinin desteğin ile yaşlı kadını araca taşıdı.

Stetoskopla müdahale anı kamerada

Baygın halde olan kadına araçta belediye çalışanları ve yolcular müdahalede bulundu. Şoför güzergahını değiştirerek kadını hastaneye yetiştirmek için büyük bir çaba meydana çıkardı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken otobüste bir kişinin elindeki stetoskopla ihtiyar kadına müdahale etme çabası dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ihtiyar kadının otobüse bindirilmesi, otobüsün acil servise gitmesi, bir kişinin elindeki stetoskopla ihtiyar kadına müdahale etmeye çalışması, ihtiyar kadının müdahale etmeye çalışan kişiye sarılması yer aldı.

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Haber Editörü
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