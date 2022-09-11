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11 Eylül 2022 - 22:56

Dursun Özbek: 'Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından takımın tam formuna kavuşması için oldukça az bir müddet kaldığını söyleyerek, “Seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz” şeklinde konuştu.

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11 Eylül 2022 - 22:56
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Dursun Özbek: 'Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız'


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ve takımın çok iyi oynadığını dile getirerek sözlerine başlayan Dursun Özbek, “Daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun emareleri görüldü. Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel bir Galatasaray olacak bu sene” dedi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu da sözlerine ekleyen Özbek, “Lig uzun bir maraton ve daha başındayız. an itibariyle şampiyonluk konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 tane oyuncu takımdan ayrıldı ve 13 yeni oyuncu geldi. Yeni bir takim hüviyetindeyiz. Takımın birbirine alışması bir anlık alacaktır. Bu süre zarfında da iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Tam randıman alındığı zaman bambaşka bir Galatasaray izleneceğini vaat ediyorum” açıklamalarında bulundu.



“Yusuf ve Rashica fırtına gibi”

Oyuna sonradan tabi tutulan yeni transferler Yusuf Demir ve Rashica hakkında da konuşan Dursun Özbek, “Fırtına gibi iki oyuncu. Önümüzde yarım saat daha olsa, 2-3 gol daha olurdu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncular, Galatasaray'a yakışan oyuncular. Önümüzdeki günlerde onları da izleme fırsatını bulacağız. Özellikle Yusuf'u çok beğendim. Rashica da öyleydi. Kanatlarda çok iyilerdi. Takımın hepsi çok iyiydi. Birbirinden ayırmak yanlış olur. 3 puan aldık, önümüzdeki Cuma gününe kadar tadını çıkarmak lazım. 26 kişi ayrıldı, 13 kişi geldi. Birbirlerine alışmaları ve tam takım olmamız bir anlık alacaktır. Kısa süre sonra çok daha formda, seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz” dedi. “Bu kadroyla Avrupa'da olmak ister miydiniz?” sorusunu da yanıtlayan Özbek, “Avrupa Kupaları'nda olmayı kim istemez. Galatasaray bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da Türkiye'nin en oldukça verimli geçiren ve en büyük temsilcisi Galatasaray'dır. Galatasaray'ın her an Avrupa'da olması gerekir. Özellikle Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa'da olmak için elinden geleni yapacaktır. Galatasaray Avrupa'dır Galatasaray Avrupalıdır” diyerek devam etti. Yapılan transferlerin maliyetiyle ilgili olarak yarın kulüp kanalından açıklamalarda bulunacağını da sözlerine ekleyen Özbek, “Mali açıdan Galatasaray'ı zor durumda bırakacak bir tablo oluştu mu?” sorusuna da “Hayır, biz öyle bir şey yapmayız” yanıtını verdi ve sözlerini tamamladı.

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