Dursun Özbek: 'Dün TFF, bugün Galatasaray Adası, kişilerin demek ki Türk sporuyla bir sorunları var'

Galatasaray Adası'na dün akşam saatlerinde kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir camın kırıldığı belirtildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'na giderek burada incelemelerde bulundu. Başkan burada GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Bütün Galatasaraylılara hatta bütün Türk spor ailesine geçmiş olsun diyorum. Bundan öncede TFF'ye yapılan saldırı var. Peşinden Galatasaray Adası'na saldırı var. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Türk spor basınında bazı özensiz haberlerin işleri nereye getirebileceği konusunda dikkat çekmek istiyorum. Lütfen haberleri yaparken dikkatli olalım. Azmettirici olmaktan uzak duralım. Peşi sıra dün TFF, bugün Galatasaray Adası. Kişilerin demek ki Türk sporuyla bir sorunları var. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlarsa bunda muvaffak olabilecekler zannetmiyorum. TFF'ye, Türk futbol ailesine geçmiş olsun diyorum. Peşi sıra yapılan hareket iyi irdelenmesi lazım. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Can kaybı olmadı ancak bu bizim dikkatli haber yapmamızı engellenmiyor. Söyleyecek pek çok bir şey yok. Herkesin ders çıkardığını düşünüyorum. Daha dikkatli olsun. Çünkü bunun arka arkaya devam ederse işimiz zor. Emniyet geldi, gerekli incelemeleri yaptı. Sonucunu bekliyoruz. İnşallah son olur. Hepimiz dikkatli olalım. Burası bizim vatanımız. Türk sporu bizim sporumuz. Onun hepimizin koruması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.