Dursun Özbek: 'Geçen seneki Kerem'i kısa sürede izlemeye başlayacağız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nın bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'ndaki kahvaltı programında buluştu. Özbek burada basın mensuplarına bilgi verdi.Arda Turan'ın Galatasaray'ın bir değeri olduğunu söyleyen Özbek, "Bizim Galatasaray Spor Kulübü içerisinde yetişmiş uluslararası boyutta da oldukça verimli geçiren olmuş bir sporcumuzdur. Arda'nın önce yetiştirici manasında bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki Arda'nın yuvası Galatasaray'dır. Her zaman Galatasaray da onun yeri olacaktır. Arda'nın bu manada kendisini hazırladıktan sonra Galatasaray'da görev alması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu'nun son zamanda performans düşüklüğü yaşadığına yönelik soruya ise Dursun Özbek, "Kerem'in form düşüklüğü var. Bu manada ilgili arkadaşlarımız kendisi ile devamlı görüşme halinde. Ben de önümüzdeki haftalardan itibaren Kerem'in performansının yükseleceğini düşünüyorum, bu konuyla alakalı da çok ümitliyim. Geçen seneki Kerem'i kısa sürede izlemeye başlayacağız" şeklinde cevap verdi.Galatasaray'ın projelerine de değinen Özbek, "Bugün faaliyete geçen projelerle Galatasaray'ın bankalara olan 2.2 milyar TL ana para ve 500 milyon TL faiz toplam 2.7 milyar finansal borcunu ödedikten sonra, Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ni yaptıktan sonra, Mecidiyeköy'deki binayı sattıktan sonra, Florya'daki 40 dönüm araziyi satın alıp, inşaatları oraya yapıp, sattıktan sonra bütün projelere 2.5-3 sene zaman zarfında bunları yaptıktan sonra yaklaşık 7 milyar TL bir fon olacak. Bu fon Galatasaray'ın fonu olarak önümüzdeki 25 yılını garanti altına alacak" açıklamasını paylaştı.Başkan Dursun Özbek, PSG'de top koşturan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferine ilişkin de, "Ben Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaatlerini korumak zorundayım. Dolayısıyla bu soruya an itibariyle vereceğim cevabın, Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Beklenmesi gerekiyor, transfer çalışmaları devam ediyor, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum. Planlamamız içerisinde an itibariyle yabancı futbolcular da var" ifadelerini kullandı.