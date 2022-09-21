Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik. Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?" diye konuştu.
SPOR
21 Eylül 2022 - 14:35
Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: 'Türkçe konuşamayan futbolcu bu statüde oynuyor'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynaması, hakkında açıklama yaptı.
SPOR
21 Eylül 2022 - 14:35
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik. Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?" diye konuştu.
EDİTOR
İlginizi Çekebilir