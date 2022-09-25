Dursunbey'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı













Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Sercan Tabak idaresindeki 10 DAN 66 plakasına sahip otomobil ile eşi Büşra Tabak (32) ve 4 yaşındaki çocukları Fatih Aybars Tabak, pazar tatili için yola çıktı. Tabak günün erken saatlerinde belli olmayan bir nedenle direksiyon kontrolden çıktı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Sercan Tabak, Büşra Tabak ve çocukları Aybars ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesine götürüldü. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.